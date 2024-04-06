أحمد سكيك: تمثيل الإمارات في "التحدي العالمي" للجولف بأبوظبي مسؤولية كبيرة

المصدر: وام

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أكد لاعب الجولف أحمد سكيك المصنف الأول على صعيد فئة الهواة في الإمارات أن المسؤولية كبيرة عليه لتمثيل الإمارات في البطولتين اللتين تقامان ضمن جولة التحدي العالمية للجولف، وتستضيفهما أبوظبي الشهر الجاري، وهما "تحدي أبوظبي" في الفترة من 18 إلى 21 أبريل الجاري في نادي العين للفروسية والرماية والجولف، و"تحدي الإمارات" من 25 إلى 28 من الشهر نفسه في نادي شاطئ السعديات للجولف.

كان (سكيك) قد شارك في 4 بطولات بجولة التحدي في دول أوروبية العام الماضي، لتساهم الشراكة بين اتحاد الإمارات للجولف والجولة الأوروبية في تسريع تطوره بشكل كبير، بينما يسعى جاهداً لتحقيق هدفه المتمثل في أن يصبح محترفاً بشكل كامل.

وقال أحمد سكيك: "من الرائع دائماً اللعب في مثل هذه الأحداث الكبيرة، والحلم هو اللعب في جولة دي بي ورلد، وجولة بي جي أيه، وجولة التحدي قريبة للغاية من هذا المستوى، لذا فإن القدرة على لعب مثل هذه الأحداث فرصة جيدة جداً لجميع اللاعبين المحليين هنا".

وأضاف: "أن تكون قادراً على الحصول على تجربة اللعب ضد نخبة اللاعبين في العالم حتى تتمكن من التعلم منهم يغد أمرا مميزا".

وأوضح سكيك أن جميع اللاعبين متحمسون لانطلاق المنافسات، أولئك الذين لعبوا العام الماضي، والذين يلعبون لأول مرة.. وأن الكل متحمس جداً ومستعد لذلك.

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