فتيات بني ياس والوحدة والعين والجزيرة يتفوقن في افتتاح كأس "أم الإمارات" للجوجيتسو

المصدر: وام

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انطلقت مساء أمس الجمعة، منافسات كأس "أم الإمارات" للجوجيتسو في مدرسة مبارك بن محمد- الحلقة الثانية في العاصمة أبوظبي، وسط حضور جماهيري غفير، وأجواء حماسية متميزة.

واستهلت البطولة فعالياتها بإجراءات الوزن الرسمية لجميع الفئات المشاركة "تحت 14، و16، و18، وفوق 18 عاماً" بمشاركة مجموعة من أبرز المواهب النسائية واللاعبات المصنفات من مختلف الأندية والأكاديميات في الدولة.

ونجحت أندية بني ياس، والعين، والوحدة، والجزيرة، وشباب الأهلي، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وأكاديمية "ADMA"، خلال اليوم الأول الذي جرى تخصيصه للتصفيات التأهيلية، في التأهل إلى النزالات النهائية التي تقام مساء اليوم السبت.

وعبّر فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، عن سعادته بحجم المشاركة والتفاعل الكبير من قبل الأندية والأكاديميات مع البطولة، مقدما الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة التي توفر كل مقومات تفوق بنات الوطن في مختلف الساحات لا سيما الساحة الرياضية.

وقال الشامسي: "تشهد بطولة كأس "أم الإمارات" للجوجيتسو تطورا ملموسا من موسم إلى آخر، وأصبحت تضاهي بتنافسيتها أقوى البطولات ذات المعايير العالمية، في ظل ما تحتضنه من لاعبات مصنفات وبطلات محترفات. وجسدت نزالات اليوم الرغبة الكبيرة لدى الأندية في الوصول بعيدا بالمنافسة واعتلاء منصة التتويج، ونتوقع أن تكون النزالات النهائية في قمة الحماس والتشويق".

وأضاف: "يحرص الاتحاد على تنظيم بطولة قوية مخصصة للسيدات وإدراجها في أجندته السنوية في إطار جهوده لتمكين المرأة على صعيد رياضة الجوجيتسو، وإستراتيجيته في توسيع نطاق المشاركة النسائية، وتسليط الضوء على المواهب، ودعم المنتخبات الوطنية بالعناصر القادرة على مواصلة مسيرة الإنجازات القارية والعالمية".

وتميزت الجولة التأهيلية من البطولة بتنافسية كبيرة بين الأندية المشاركة، وأظهرت اللاعبات عزيمة قوية ومهارات عالية في المنافسات سعياً للوصول إلى الدور النهائي والحصول على شرف التتويج، فضلاً عن الفوز بجوائز البطولة التي تتخطى قيمتها 400 ألف درهم.

وقال عبيد مفتاح المحرزي، رئيس شركة الوحدة للألعاب الرياضية: "يشكل كأس أم الإمارات للجوجيتسو واحدة من أبرز البطولات التي نركز عليها هذا الموسم، خاصة وأن الحظ لم يحالفنا في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو لفئة السيدات، ولدينا فريق متميز ويتمتع بمهارات تتيح له المنافسة بقوة في هذه البطولة، حيث حرصنا في إطار إستراتيجيتنا لهذا الموسم على تطوير الفريق ورفده بمزيد من اللاعبات في الفئات المختلفة، الأمر الذي نأمل أن يسهم في حفاظنا على لقب تحت 18 عاما وتعزيز فرصنا بتحقيق اللقب في فئات جديدة، ونتطلع إلى تحقيق نتائج طبية في مختلف البطولات".

بدورها قالت أريادني أوليفيرا، مدربة نادي العين: "نخوض اليوم واحدة من أبرز بطولات الجوجيتسو والتي تترقبها اللاعبات كل عام وتحظى بأهمية خاصة لدى مختلف أندية الدولة، وتشارك بطلاتنا اليوم في جميع فئات البطولة ما يرفع مستوى التحدي أمامنا، إلا أننا واثقون بقدرتهن على تحقيق الفوز وتقديم صورة مشرفة عن نادينا، وأرى أن التنظيم رفيع المستوى والمشاركة الواسعة من اللاعبات والأندية يسهمان بلا شك في إثراء البطولة ومنح لاعباتنا فرصة مثالية لإبراز قدراتهن ومهاراتهن وجني ثمار التدريبات المتواصلة وإحراز ألقاب جديدة تضاف إلى سجل النادي".

وقالت مريم آل علي، لاعبة نادي بني ياس التي تنافس في فئة فوق 18 عاماً وزن 45 كجم: "سعيدة للغاية بهذه المشاركة في كأس أم الإمارات للجوجيتسو الغالية علينا جميعا، ومشاركتنا اليوم كانت مثالية وتمكنّا عبر العمل بروح الفريق من التفوق في معظم نزالاتنا وأصبحت فرصتنا كبيرة للاحتفاظ باللقب".

وأضافت: "لم يكن الأمر سهلا فقد خصصت وقتاً طويلاً للتدريب وتطلّب الأمر أعلى درجات التركيز أثناء النزالات لرصد تحركات اللاعبات المنافسات والتفوق عليهن، لقد خضت أكثر من نزال اليوم واستطعت عبر استخدام تقنيات متنوعة ومتقدمة في الجوجيتسو، السيطرة على النزالات وتحقيق الانتصارات واحدا تلو الآخر، لقد قمت بتطوير قدراتي في الإمساك بالخصم وتطبيق تقنيات التثبيت والإخضاع بكفاءة عالية".

بدورها، قالت شوق البلوشي، لاعبة نادي العين في فئة تحت 18 عاماً: "نطمح إلى تحقيق المركز الأول رغم المنافسة القوية والتواجد الكثيف للاعبات متميزات، ولا سيما في مواجهة لاعبات ناديي الوحدة وبني ياس، وقد بذلنا جهوداً كبيرة في الإعداد والتحضير للبطولة ما بين تدريبات الجوجيتسو أو التقوية البدنية منذ بداية العام، ونولي اهتماماً خاصاً بهذه البطولة وهي من أهم البطولات المحلية التي تتيح لنا اختبار قدراتنا أمام منافسات قويات".

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