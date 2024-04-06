بطولتا جولة التحدي العالمية للغولف في أبوظبي للعام الثاني على التوالي

المصدر: أبوظبي - البيان

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تستضيف أبوظبي، خلال أبريل الجاري، وللعام الثاني على التوالي، بطولتين، ضمن جولة التحدي العالمية للغولف؛ إذ تقام بطولة «تحدي أبوظبي» في نادي العين للفروسية والرماية والغولف من 18 إلى 21 الجاري، بينما تقام بطولة «تحدي الإمارات» من 25 إلى 28 الجاري في نادي شاطئ السعديات للغولف.

وأعلن اتحاد الإمارات للغولف، تفاصيل الحدثين خلال جلسة إعلامية في نادي شاطئ السعديات للغولف، بحضور أكرم سكيك، مدير اتحاد الإمارات للعبة، وفريدي شمايسر، رئيس البطولات في جولة «دي بي ورلد» بالشرق الأوسط، ولاعب المنتخب الوطني جوشوا جرينفيل وود.

وتعد البطولتان، جزءاً من الشراكة طويلة الأمد لمجموعة الجولة الأوروبية مع اتحاد الإمارات للغولف، التي تهدف إلى تطوير اللعبة في الإمارات.

منافسة

ومن المقرر أن تتنافس مواهب الغولف البارزة في الإمارات وجهاً لوجه مع عدد من أفضل النجوم الصاعدين في العالم الذين يشاركون في جولة التحدي تحت عنوان «الطريق إلى مايوركا»، التي تطوف دولاً عديدة، منها جنوب أفريقيا، وإسبانيا، والدنمارك، والتشيك، والهند، وفرنسا، والنمسا، وبريطانيا، وفنلندا، وألمانيا، والسويد، والبرتغال، والصين وإيطاليا.

ومن بين أبرز اللاعبين المحليين المشاركين من الإمارات، جوشوا جرينفيل وود، وأحمد المشرخ، على صعيد المحترفين، وأحمد سكيك المصنف الإماراتي الأول لفئة الهواة.

اكتساب خبرات

وسيتم تخصيص 30 مكاناً للاعبين المحليين في كل بطولة لاتحاد الإمارات للغولف، لتوفير فرصة الاحتكاك الدولي لهم، ومنحهم خبرة أساسية في لعب بطولات النخبة الدولية في أبوظبي، لاسيما وأن اتحاد الإمارات للغولف قادر على مبادلة بعض هذه الأماكن مع الاتحادات الدولية الأخرى للسماح للاعبين الإماراتيين بالمشاركة في أحداث جولات التحدي الأخرى حول العالم.

جهود

وأكد أكرم سكيك، مدير اتحاد الإمارات للعبة، أن جهود الاتحاد مستمرة في مشروع نشر وتنمية هذه الرياضة على نطاق واسع، من خلال إدخال اللعبة في 28 مدرسة، بواقع 22 حكومية و6 خاصة في مختلف مناطق الدولة، وأن مشاركة هؤلاء اللاعبين في منافسات بحجم بطولات التحدي، تفتح آفاقاً واسعة من أجل رؤية لاعب إماراتي في الألعاب الأولمبية في العام 2028، والمشاركة في الجولات الكبرى مثل جولة «دي بي ورلد».

إضافة رائعة

وقال فريدي شمايسر، رئيس البطولات في جولة «دي بي ورلد» بالشرق الأوسط: سعداء بعودة جولة التحدي إلى الإمارات، والحدثان يمثلان إضافة رائعة إلى مجموعة أحداث وبطولات الجولة الأوروبية في المنطقة.

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