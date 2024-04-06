54 لاعباً من «الفجيرة للفنون القتالية» بمنتخبات الإمارات في «خليجية الشباب»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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كشف نادي الفجيرة للفنون القتالية، عن وجود 54 لاعباً ولاعبة من منتسبي النادي يمثلون منتخبات الإمارات في البطولة الخليجية للشباب، التي ستنطلق 12 أبريل الجاري، بعد أن تم اختيارهم من قبل الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية.

وتقدمت أسرة النادي، بأسمى آيات الشكر إلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، للدعم الكبير والتوجيهات الكريمة والتي أسهمت في استكشاف نخبة من اللاعبين المواطنين الموهوبين وتطويرهم ومشاركتهم في المنافسات الدولية القوية، مما قاد لانضمامهم للمنتخبات.

ويتوزع اللاعبون بواقع 14 لاعباً في منتخب التايكواندو، و10 لاعبين في منتخب المبارزة، و8 لاعبين في منتخب السباحة، و7 لاعبين في منتخب الملاكمة و6 لاعبين في منتخب الترايثلون، و4 في منتخب الجودو، و3 في منتخب قوس السهم و2 في منتخب الكاراتيه.

وثمن نادر أبو شاويش مدير النادي، الجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، داعياً اللاعبين لتقديم أفضل المستويات وتمثيل الرياضة الإماراتية بشكل مميز ولائق، مشيراً إلى أن اختيار 54 لاعباً ولاعبة من نادي الفجيرة للفنون القتالية وضمهم للمنتخبات الوطنية، يترجم رؤية سمو ولي عهد الفجيرة بضرورة أن يكون الهدف الأساسي رفد المنتخبات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة بالمواهب المواطنة القادرة على الوصول لمنصات التتويج الدولية.

وأكد أبو شاويش، أن البطولات الدولية التي نظمها النادي في مختلف الرياضات، عززت ثقافة الفوز والتطور المستمر لدى اللاعبين، مما قادهم للمنتخبات الوطنية.

في سياق متصل، تستضيف الفجيرة 3 رياضات في البطولة الخليجية وهي التايكواندو، والريشة الطائرة، والمبارزة.

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