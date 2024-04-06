شيخة الكعبي تحصل على شارة التحكيم الدولية في رفع الاثقال

المصدر: أبوظبي – البيان

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تخوض مي المدني، رباعة المنتخب الوطني لرفع الأثقال، اليوم، منافسات وزن 71 كغم للسيدات، ببطولة كأس العالم في مدينة بوكيت بتايلاند، المؤهلة إلى أولمبياد باريس، وتضم نخبة الرباعين في العالم.

وكان عيسى البلوشي جمع 287 كغم في منافسات وزن (89 كغم)، بعد أداء جيد، بينما حصل منذر الجسمي الذي نافس في وزن (67 كغم)، على مجموع (180 كغم) محتفظاً برقمه الشخصي السابق، ويخوض عزالدين الغفير تحدي وزن (102 كغم) بعد غد، بينما ينافس مؤيد النجار في منافسات فوق (109 كغم) الخميس المقبل.

من جهة ثانية، نالت شيخة الكعبي، عضو اللجنة النسائية باتحاد رفع الأثقال وعضو البعثة، شارة التحكيم الدولية لرفع الأثقال، على هامش البطولة، لتكون الإماراتية الوحيدة التي يحق لها التحكيم الدولي خلال العام 2024.

وسلم محمد حسن جلود، رئيس الاتحاد الدولي، شيخة الكعبي الشارة في مقر إقامة رؤساء الوفود، بحضور محمد خميس النقبي، المدير التنفيذي لاتحاد اللعبة، ورئيس بعثة المنتخب المشارك في البطولة، والذي ثمن حصول شيخة الكعبي على الشارة الدولية، مؤكداً أنها خطوة في الاتجاه الصحيح تأتي ضمن برامج وخطط الاتحاد برئاسة محمد ناصر اليماحي، الذي يولى أهمية خاصة بتأهيل العنصر النسائي في مختلف مجالات اللعبة، لاسيما في المجال التحكيمي الذي كان يخلو في الفترة الحالية من حكمة إماراتية حاصلة على الشارة الدولية، وتمنى لها كل التوفيق والنجاح.

وقال اليماحي: شيخة الكعبي نموذج مشرف للمرأة الإماراتية التي نجحت في اقتحام كل المجالات، بفضل الدعم والاهتمام الذي تجده من قيادتنا الرشيدة، لتصبح قائدة ورائدة في مختلف التخصصات الرياضية وغيرها.

وعبرت شيخة الكعبي، عن سعادتها بالحصول على الشارة الدولية، وتقدمت بالشكر لأسرة اتحاد رفع الأثقال.

وقالت: فخورة بأن أكون الحكمة الإماراتية الوحيدة، وهذا تحد جديد، سأكون حريصة على النجاح فيه والاستمرار به لسنوات مقبلة، وأتمنى أن يكون هناك المزيد من الحكمات الدوليات الإماراتيات في رفع الأثقال.

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