مليون درهم جوائز بطولة أبوظبي لصيد الكنعد والانطلاقة 19 أبريل

المصدر: أبوظبي - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، تقام بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد 2024 في الفترة من 19 إلى 21 الجاري، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، وذلك ضمن أهداف تعزيز الحفاظ على المسابقات التقليدية التراثية التي تعبر عن تراث الإمارات البحري، وخصصت اللجنة المنظمة جوائز مالية للبطولة تبلغ مليون درهم، وتمنح للمراكز من الأول وحتى المركز الـ60 تشجيعاً للجميع على المشاركة في الحدث البحري التراثي، يتحدد الفائز بناء على أعلى وزن لسمكة الكنعد خلال أيام البطولة، ويحصل صاحب المركز الأول على جائزة تبلغ 200 ألف درهم، وتم فتح باب التسجيل للمشاركة في البطولة أمس ويستمر التسجيل حتى 15 الجاري.

وكُشف عن الحدث في مؤتمر صحافي عُقد في مجلس محمد خلف بمنطقة الكرامة في أبوظبي، بحضور سهيل العريفي مدير تنفيذي قطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي، وماجد عتيق المهيري رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وأيوب الخاجة ممثل شركة دلما مارين، ومحمد درويش المرر ممثل هيئة البيئة أبوظبي.

وتعد بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد من أهم الأحداث الرياضية البحرية التي تحافظ على الموروث الشعبي لأبناء الإمارات في صيد الكنعد، ولتشجيع المجتمع على ممارسة رياضة الصيد، إلى جانب تعزيز مفهوم إحياء التراث البحري المحلي، وخلق فرص أمام الهواة لممارسة صيد الأسماك، وتنشيط تلك الهواية، فضلاً عن إحياء روح التنافس بين هواة رياضة الصيد البحري.

تعزيز



وثمّن سهيل العريفي الرعاية الكريمة لسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، للبطولة، وأشاد بدعم سموه وتوجيهاته المستمرة للرياضات التراثية التي من شأنها أن تعزز الهوية الإماراتية بين الشباب والأجيال الجديدة، وبيّن أن بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد ستكون واحدة من أهم وأبرز وأكبر الأحداث في عالم الرياضات التراثية التي تُعنى برياضة الصيد البحري.

وأشاد ماجد عتيق المهيري، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، والذي أسهم في مكتسبات عظيمة للرياضات البحرية والتراثية في أبوظبي، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة ستعلن عن جميع اللوائح والقوانين التي سيتم تطبيقها خلال المنافسات والشروط المحددة للمشاركة.

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