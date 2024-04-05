«الشارقة A» بطل دوري الشابات والناشئات للسلة

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي



توج فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة لكرة السلة «A» بلقب دوري الشابات والناشئين لكرة السلة بعد فوزه على فريق النادي فرع الشرقية بنتيجة 39-30 في المباراة الختامية للبطولة التي أقيمت بالصالة الرئيسية في مقر نادي الشارقة الرياضي للمرأة.

وذهب المركز الثالث إلى فريق الشارقة للمرأة فرع الوسطى بعد فوزه على فريق الشارقة الرئيسي B في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

تابع منافسات اليوم الختامي وشارك في مراسم التتويج حنان المحمود نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، والدكتور عبدالعزيز النومان مستشار المؤسسة، وداوود التميمي رئيس لجنة الحكام باتحاد السلة، وزهرة البلوشي نائب رئيس اللجنة النسائية بالاتحاد، وقاسم دعدوش السكرتير الفني بالاتحاد.

مثل فريق الشارقة A الفائز باللقب اللاعبات صفية عادل، الهنوف آل علي، صالحة يوسف، أروى عبيد، ندى الجلاف، أسيل إسلام، علياء المحمود، وموزة السويدي، وقادت الفريق المدربة إيمان عياشي.

أكدت فاطمة العليلي رئيس قسم الألعاب الجماعية في نادي الشارقة الرياضي للمرأة رضاها على مستوى فرق السلة بالنادي، وأشارت إلى أن الدعم المميز الذي تحظى به كافة فرق النادي أسهم في وصولها إلى مستوى طيب في كافة المسابقات.

وباركت العليلي للفريق الفائز بلقب الدوري، كما أشادت بجهود كافة الأجهزة الفنية والإدارية لكافة الفرق.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز