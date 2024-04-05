أبوظبي تستضيف بطولتي "جولة التحدي العالمية للجولف" في أبريل الجاري

المصدر: وام

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تستضيف العاصمة أبوظبي خلال شهر أبريل الجاري، وللعام الثاني على التوالي، بطولتين ضمن جولة التحدي العالمية للجولف، تقام الأولى وهي "تحدي أبوظبي" في نادي العين للفروسية والرماية والجولف في الفترة من 18 إلى 21 أبريل الجاري، فيما تقام الثانية وهي "تحدي الإمارات" من 25 إلى 28 أبريل في نادي شاطئ السعديات للجولف.

وأعلن اتحاد الإمارات للجولف تفاصيل الحدثين خلال جلسة إعلامية عقدت أمس الخميس، في نادي شاطئ السعديات للجولف، بحضور أكرم سكيك مدير اتحاد الإمارات للجولف، وفريدي شمايسر، رئيس البطولات في جولة "دي بي ورلد" بالشرق الأوسط، ولاعب المنتخب الوطني جوشوا جرينفيل وود.

وتعد هاتان البطولتان جزءاً من الشراكة طويلة الأمد لمجموعة الجولة الأوروبية مع اتحاد الإمارات للجولف، والتي تهدف إلى تطوير اللعبة في الإمارات.

ومن المقرر أن تتنافس مواهب الجولف البارزة في الإمارات وجهاً لوجه مع عدد من أفضل النجوم الصاعدين في العالم الذين يشاركون في جولة التحدي تحت عنوان "الطريق إلى مايوركا"، التي تطوف دولا عديدة منها جنوب إفريقيا، وإسبانيا، والدنمارك، والتشيك، والهند، وفرنسا، والنمسا، وبريطانيا، وفنلندا، وألمانيا، والسويد، والبرتغال، والصين وإيطاليا.

ومن بين أبرز اللاعبين المحليين المشاركين من الإمارات، جوشوا جرينفيل وود، وأحمد المشرخ، على صعيد المحترفين، وأحمد سكيك المصنف الإماراتي الأول لفئة الهواة.

وسيتم تخصيص 30 مكاناً للاعبين في كل بطولة لاتحاد الإمارات للجولف، لتوفير فرصة الاحتكاك الدولي لهم، ومنحهم خبرة أساسية في لعب بطولات النخبة الدولية في أبوظبي، خاصة وأن اتحاد الإمارات للجولف قادر على مبادلة بعض هذه الأماكن مع الاتحادات الدولية الأخرى للسماح للاعبين الإماراتيين بالمشاركة في أحداث جولة التحدي الأخرى حول العالم.

وأكد أكرم سكيك، مدير اتحاد الإمارات للجولف، أن جهود الاتحاد مستمرة في مشروع نشر وتنمية هذه الرياضة على نطاق واسع من خلال إدخال اللعبة في 28 مدرسة، بواقع 22 حكومية و6 خاصة في مختلف مناطق الدولة، وأن مشاركة هؤلاء اللاعبين في منافسات بحجم بطولات التحدي تفتح آفاقاً واسعة من أجل رؤية لاعب إماراتي في الألعاب الأولمبية عام 2028، والمشاركة في الجولات الكبرى مثل جولة "دي بي ورلد".

وقال فريدي شمايسر، رئيس البطولات في جولة "دي بي ورلد" بالشرق الأوسط: "سعداء بعودة جولة التحدي إلى الإمارات، والحدثان يمثلان إضافة رائعة إلى مجموعة أحداث وبطولات الجولة الأوروبية في المنطقة".

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