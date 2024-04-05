الكعبي تحصل على شارة التحكيم الدولية لرفع الأثقال والمدني تخوض منافسات مونديال تايلاند غداً

المصدر: وام

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تخوض مي المدني رباعة المنتخب الوطني لرفع الأثقال، غدا السبت منافسات وزن "71 كجم للسيدات"، ببطولة كأس العالم المؤهلة إلى أولمبياد باريس، التي تقام في مدينة بوكيت بتايلاند.

وكان عيسى البلوشي، قد جمع 287 كجم في منافسات وزن "89 كجم"، بعد أداء جيد، بينما حصل منذر الجسمي، الذي نافس في وزن "67 كجم"، على مجموع "180 كجم" محتفظاً برقمه الشخصي السابق، ويخوض عز الدين الغفير، تحدي وزن "102 كجم" الإثنين المقبل، بينما ينافس مؤيد النجار، في منافسات فوق "109 كجم" الخميس المقبل.

من جهة ثانية حصلت شيخة الكعبي، عضو اللجنة النسائية باتحاد رفع الأثقال وعضو البعثة، اليوم الجمعة على شارة التحكيم الدولية لرفع الاثقال، على هامش البطولة، لتكون بذلك الإماراتية الأولى التي يحق لها التحكيم الدولي خلال العام الحالي 2024.

وسلم محمد حسن جلود، رئيس الاتحاد الدولي، شيخة، الشارة الدولية في مقر إقامة رؤساء الوفود، في حضور محمد خميس النقبي، المدير التنفيذي لاتحاد اللعبة ورئيس بعثة المنتخب الوطني المشارك في البطولة، الذي ثمن حصول الكعبي على الشارة الدولية، وأكد أنها خطوة في الاتجاه الصحيح، ضمن برامج وخطط الاتحاد.

وهنأ رئيس اتحاد الإمارات لرفع الأثقال، سعادة محمد ناصر بن خماس اليماحي، الكعبي، بحصولها على الشارة الدولية مؤكدا أن الاتحاد يولى أهمية خاصة لتأهيل العنصر النسائي في مختلف مجالات اللعبة، وتحديدا في المجال التحكيمي الذي كان يخلو من محكمة إماراتية حاصلة على الشارة الدولية، متمنيا لها كل التوفيق والنجاح.

وقال اليماحي: "ثقتنا كبيرة في أن تكون شيخة الكعبي نموذجاً مشرفاً للمرأة الإماراتية التي نجحت في اقتحام المجالات كافة، بفضل دعم واهتمام القيادة الرشيدة، لتصبح قائدة ورائدة في مختلف التخصصات رياضية وغيرها".

من جهتها عبرت شيخة الكعبي عن سعادتها بالحصول على الشارة الدولية، وتقدمت بالشكر لأسرة اتحاد رفع الأثقال، وقالت: "فخورة بأن أكون الحكمة الإماراتية الوحيدة، وهذا تحدٍ جديد، سأكون حريصة على النجاح فيه والاستمرار لسنوات مقبلة، وأتمنى أن يكون هناك المزيد من الحكمات الدوليات الإماراتيات في رفع الأثقال".

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