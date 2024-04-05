100 لاعبة في النسخة السادسة لبطولة الشطرنج الخاطف بأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية

المصدر: وام

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تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، الرئيسة الأعلى لمجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، عن تنظيم النسخة السادسة من بطولة "الأكاديمية" للشطرنج الخاطف للسيدات التي ستقام في مقرها 27 أبريل الجاري وفق النظام السويسري من 7 جولات بنظام اللعب الخاطف.

وتقام المنافسات بمشاركة أكثر من 100 لاعبة من المتنافسات، لجميع الجنسيات والأعمار، وبجوائز مالية مجزية.

وأكد عبدالله التميمي ممثل أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، أن اطلاق النسخة الجديدة من البطولة، يأتي تماشيا، مع الرؤية الاستراتيجية للأكاديمية، لنشر اللعبة، بعد النجاحات التي تحققت خلال النسخ الماضية، على المستويين التنظيمي والفني.

وأضاف: “شهدت الأكاديمية ارتفاعاً ملحوظا في عدد المشاركات النسائية للاعبات الإماراتيات، خلال الدورات السابقة من البطولة، في ظل تنامي انتشار اللعبة محليا وعربيا ودوليا، على خلفية نشاط الإمارات، والعاصمة أبوظبي في استضافة الكثير من البطولات الخاصة بالشطرنج خلال الفترة الماضية، ما ساهم في دعمها”.

وأوضح أن النسخة الماضية من البطولة، شهدت تدشين منافسات فئة الناشئين لفئتي البنات، والبنين للمرة الأولى بهدف تعزيز التواصل بين الأجيال، حيث ستتواصل خلال النسخة الحالية.

وفيما يتعلق بتخصيص البطولة للشطرنج الخاطف، أكد التميمي أن ذلك جاء بناء على الخطة السنوية للأكاديمية، وما حققته منافسات الشطرنج الخاطف من نجاح، وانتشار بين أفراد المجتمع خلال الفترة الماضية.

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