دراج الحمرية علي مير ثانياً في سباق بطولة الدولة للأشبال

المصدر: الشارقة – البيان

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نال لاعب فريق الحمرية للدراجات الهوائية علي حسن مير المركز الثاني في سباق بطولة الدولة للأشبال، والذي جرى في دبي ، ويجئ احتلال دراج الحمرية على وصافة بطولة الدولة، بعد شهر من فوزه بالمركز الأول على مستوى الدوري و تربعه ايضاً على صدارة المجموع الفردي العام.

وهنأ حميد الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، اللاعب علي حسن مير والطاقم الفني والإداري لفريق الدراجات الهوائية، مشيداً بجهود كل الفريق في توهج دراج "العنابي" في الموسم الحالي.

بدوره قدم علي حسن مير الشكر لإدارة نادي الحمرية برئاسة حميد الشامسي وأعضاء مجلس إدارة النادي، فضلاً عن مدربه وزملائه في الفريق، على دعمهم المتواصل، مشيراً الى أن تألقه هو نتيجة عمل جماعي ويرجع لكل مكونات نادي الحمرية.

ووجه عبد الغني البرودي، مدرب فريق الحمرية للدراجات الهوائية، شكره لمجلس إدارة النادي على تسخير الظروف الملائمة لتتويج علي حسن بهذا الإنجاز والذي يحسب للعبة الدراجات بالنادي .

على صعيد منفصل نظم نادي الحمرية "سباق الحمرية للمعرفة"، بمشاركة 9 فرق مثلت الجهات والمؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي بالمنطقة.

وشهد "سباق الحمرية للمعرفة"، تنافساً محموماً، بين الفرق المشاركة، في أمسية رمضانية رائعة، وقام حميد الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية بتتويج الأوائل حيث حصل على المركز الأول فريق شباب الحمرية، يليه نادي الحمرية، ثم فريق "المتفائل، ثالثا.

في السياق ذاته، هنأ المهندس علي المهيري، عضو مجلس إدارة نادي الحمرية، رئيس اللجنة الثقافية والمجتمعة، المشاركون لافتاً إلى ان الكل فائز في سباق الحمرية

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