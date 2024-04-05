انطلاق كأس أم الإمارات للجوجيتسو في أبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنطلق اليوم، منافسات كأس أم الإمارات للجوجيتسو في أبوظبي، بمشاركة نخبة اللاعبات من مختلف أندية وأكاديميات الدولة، وتقام المنافسات في مدرسة مبارك بن محمد.

ومن المتوقع أن تشهد البطولة نزالات قوية بين اللاعبات من مختلف الأندية والأكاديميات لحسم اللقب الغالي واعتلاء منصة التتويج، والفوز بجوائز البطولة التي يتجاوز مجموعها 400 ألف درهم.

وتسعى أندية بني ياس، والوحدة، والعين، والجزيرة، إلى تأكيد تفوقها في هذه النسخة من البطولة، حيث نجح نادي بني ياس في نسخة العام الماضي بحصد لقب فئتي فوق 18 عاماً وتحت 16 عاماً، بينما حققت أكاديمية نادي الوحدة اللقب على مستوى فئة تحت 18 عاماً، وتمكن نادي الجزيرة من الفوز باللقب في فئة تحت 14 عاماً.

ويعد كأس أم الإمارات للجوجيتسو، واحدة من أبرز البطولات على الساحة المحلية، والبطولة الوحيدة ضمن أجندة الاتحاد المخصصة حصراً للفتيات والسيدات، ما يعكس حرص الاتحاد على تمكين المرأة على الساحة الرياضية، وتوفير منصة مميزة لاستعراض مهاراتها وإصرارها على الانتصار.

وتستقطب البطولة، مشاركة مجموعة من أقوى اللاعبات المحترفات اللاتي تملكن رصيداً مميزاً من الألقاب والإنجازات في مسيرتهن الرياضية، إلى جانب مجموعة من المواهب الناشئة والصاعدة بقوة على ساحة رياضة الجوجيتسو، التي أصبحت عنواناً للشغف والتميز والروح الرياضية.

وأكد يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن كأس أم الإمارات للجوجيتسو ليس مجرد بطولة محلية، بل تجسيد للتطور الكبير الذي تحققه رياضة الإمارات النسائية، وتفوقها في المحافل المختلفة، فضلاً عن توفير البطولة منصة نموذجية تتيح أمام اللاعبات أعلى درجات التطور والمنافسة واعتلاء منصة التتويج.

وأضاف: «تحظى البطولة بأهمية كبرى لدى مجتمع الجوجيتسو على مستوى الدولة، خاصة أنها تحمل اسماً غالياً على قلوب كل أبناء وبنات الوطن، كما تعكس حرص والتزام الاتحاد بتمكين بنات الوطن، والاحتفاء بإنجازاتهن، وإلهام الجيل القادم من اللاعبات لتحقيق أهدافهن على بساط الجوجيتسو».

وأكدت عبير السويدي، مشرفة لعبة الجوجيتسو للسيدات في نادي الجزيرة، أن لاعبات النادي على أتم الجاهزية للمشاركة في البطولة، وأن هدف النادي التمثيل المشرف وصعود منصة التتويج.

وأضافت: «نجحت لاعباتنا في فئة تحت 14 عاماً في تحقيق لقب النسخة الماضية، ما يعكس امتلاك النادي رؤية استراتيجية واضحة تتمثل في استدامة تطور اللاعبين واللاعبات في المراحل السنية، وإنتاج المواهب القادرة على المنافسة بقوة في جميع البطولات وتحقيق الألقاب، ونسعى بقوة في هذه النسخة إلى تأكيد تفوقنا والفوز في فئات جديدة».

وقالت: «يحرص النادي على تعزيز رسالة بطولة كأس أم الإمارات عبر الإسهام في تطوير الرياضة النسائية على صعيد العاصمة أبوظبي، والنهوض بها، ومن هذا المنطلق نشجع لاعباتنا دوماً على المشاركة في مثل هذه البطولات الرائدة وترسيخ تفوقهن والوصول إلى منصة التتويج بما ينسجم مع رؤية النادي وأهدافه الاستراتيجية».

بدورها، قالت مارينا ريبيرو، مدربة نادي بني ياس: «يتوج كأس أم الإمارات للجوجيتسو أشهراً من العمل الجاد والتفاني والتدريب، نحن فخورون للغاية بإنجازات لاعباتنا، ونشيد بالتزامهن بالتميز خلال النسخ السابقة من البطولة، ونؤكد أن هدف النادي من المشاركة في البطولة الحفاظ على اللقب في أكثر من فئة وتعزيز مكاسب المرحلة الماضية».

وتقول اللاعبة زمزم الحمادي، من نادي الوحدة، التي تشارك في وزن 57 كغم لفئة تحت 18 عاماً: «التنافس في كأس أم الإمارات للجوجيتسو هدف لكل بنات الوطن، وتشكّل البطولة قاعدة مهمة لاستعراض مهاراتي أمام الجماهير، والعمل بروح الفريق الواحد مع زميلاتي للفوز باللقب وإلهام الشابات لمتابعة شغفهن برياضة الجوجيتسو، يشرفني أن أكون جزءاً من هذا الحدث الرياضي الاستثنائي الذي يسلط الضوء على تفوق بنت الإمارات».

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