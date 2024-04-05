7 لاعبين ولاعبات يمثلون الإمارات في «مونديال المبارزة»

المصدر: دبي - وام

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يشارك منتخب الإمارات بـ7 لاعبين ولاعبات في بطولة العالم للمبارزة للناشئين والشباب تحت 17 و20 عاماً، المقرر إقامتها بالعاصمة السعودية الرياض من 12 إلى 20 أبريل الجاري.

وتضم قائمة المنتخب فارس البلوشي، ومحمد المهيري، وعيسي الزرعوني، وحمدة التميمي، والهيام البلوشي، في سلاح «الفلوريه»، وسلطان العبري وهزاع العبري في سلاح «السابر».

وأوضح علي المرزوقي، المدير التنفيذي لاتحاد المبارزة، أن المنتخب بدأ إعداده لخوض منافسات بطولة العالم عبر خوض معسكر إعداد خارجي بإيطاليا انطلق الثلاثاء الماضي ويستمر حتى الاثنين المقبل.

وقال: «نسعى لتحقيق أقصى استفادة من هذا المعسكر، خصوصاً أن المدرسة الإيطالية في المبارزة تقارب الاستراتيجية التدريبية التي ينتهجها اتحاد المبارزة».

وأكد أن طموح منتخب الإمارات الوصول إلى أعلى المستويات في بطولة العالم، خصوصاً أن الفريق يضم بين صفوفه مجموعة من اللاعبين المتميزين الواعدين الذين ينتظرهم مستقبل طيب، بما فيهم الحائز على ذهبية آسيا تحت 17 عاماً اللاعب فارس البلوشي.

وألمح المرزوقي، إلى أن المنتخب وعقب عودته من بطولة العالم في السعودية، سيخوض منافسات دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، في الإمارات من 16 أبريل الجاري إلى 2 مايو المقبل، بـ24 لاعباً ولاعبة، للفئة السنية نفسها.

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