باريس تحتضن «أبوظبي إكستريم» 18 مايو

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أبوظبي إكستريم (ADXC 4) عن إقامة النسخة الرابعة في باريس يوم 18 مايو المقبل، في خطوة جديدة للحدث الذي يواصل رحلة الابتكار بالطواف حول العالم، والوصول إلى قارة جديدة، بعدما أقيمت أول نسختين في أبوظبي، والنسخة الثالثة في مدينة بالنياريو كامبوريو البرازيلية.

ويأتي الإعلان تجاوباً مع ترقب عشاق الفنون القتالية المختلطة، هذا النوع من النزالات الحماسية والقوية التي تقدمها «أبوظبي إكستريم»، التي تجمع بين لعبتي الجوجيتسو والجرابلينج بشكل مبتكر داخل قفص القتال، وقد تميزت منذ انطلاقتها العام الماضي بالمواجهات التي تحولت لتصبح حديث العالم باعتبارها تجربة رياضية متنوعة ومثيرة.

وقال طارق البحري، المدير العام لشركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية (IVSM): تجسد بطولة أبوظبي إكستريم رؤية إماراتية لنشر ألعاب الفنون القتالية على مستوى العالم بطريقة فريدة من نوعها وغير مسبوقة، وبعد الانطلاقة الضخمة في أبوظبي التي جسدت موقعها وجهة رائدة عالمياً في هذا النوع من الفنون القتالية المبتكرة، فإننا نسعى بدورنا أيضاً للوصول إلى مختلف المواقع الرئيسية في العالم لتكون الجهود متكاملة على الأصعدة كافة عبر جذب وضم أفضل المواهب في هذه الرياضات.

وأضاف: يأتي اختيار باريس وجهة لنا في النسخة الرابعة بالنظر لأهمية هذه المدينة على الصعيد الرياضي في هذا العام، وهي التي تستعد لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية الصيف المقبل.

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