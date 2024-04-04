المخضرم رافائيل نادال يعلن انسحابه من بطولة مونت كارلو لأساتذة التنس

المصدر: وكالات

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انسحب الإسباني المخضرم رافائيل نادال من بطولة مونت كارلو للأساتذة للتنس اليوم الخميس، وقال إن جسده ليس مستعدا بعد للمنافسة ما يزيد الشكوك حول إمكانية مشاركة اللاعب الحاصل على 22 لقبا في البطولات الكبرى في فرنسا المفتوحة بطولته المفضلة.

وعاد نادال (37 عاما)، الذي قال إنه يتوقع الاعتزال بعد نهاية موسم 2024، لمنافسات التنس في برزبين الأسترالية في يناير الماضي بعد غياب استمر لنحو عام بسبب إصابة في الفخذ ولم يشارك في أي بطولة منذ ذلك الوقت.

وغاب نادال عن بطولة إنديان ويلز للأساتذة الشهر الماضي وقال إنه "ليس مستعدا للعب على أعلى المستويات" لكنه يتوقع العودة في موسم الأراضي الرملية استعدادا لبطولة فرنسا المفتوحة التي حقق لقبها 14 مرة في رقم قياسي.

وقال نادال في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي "إنها أوقات صعبة بالنسبة لي على المستوى الرياضي.

"لسوء الحظ يجب أن أخبركم أنني لن ألعب في مونت كارلو، ببساطة جسدي لا يسمح لي.

"حتى إذا كنت أعمل جاهدا وأقوم بأقصى جهد ممكن كل يوم بكل الرغبة في اللعب والمنافسة من جديد في بطولات كانت مهمة جدا بالنسبة لي، الحقيقة هي أنني لا أستطيع اللعب اليوم.

"ليس لديكم فكرة عن صعوبة عدم المشاركة في هذه البطولات بالنسبة لي.

"الأمر الوحيد الذي يمكن أن أفعل هو تقبل الوضع ومحاولة النظر إلى المستقبل القريب والحفاظ على الحماس والرغبة في اللعب لمنحي فرصة لتحسن الأمور".

وتنطلق بطولة مونت كارلو للأساتذة يوم الأحد المقبل. وفاز نادال بالبطولة 11 مرة كرقم قياسي، ويعود آخر تتويج له لعام 2018.

وتبدأ منافسات القرعة الرئيسية لبطولة فرنسا المفتوحة في 26 مايو. ولم يشارك نادال، الذي حقق لقب رولان جاروس لآخر مرة في 2022، في إحدى البطولات الأربع الكبرى منذ خروجه من الدور الثاني في بطولة أستراليا المفتوحة 2023.

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