"أبوظبي إكستريم" تعلن عن إقامة النسخة الرابعة في باريس 18 مايو

المصدر: وام

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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أبوظبي اكستريم (ADXC 4)، عن إقامة النسخة الرابعة في العاصمة الفرنسية باريس يوم 18 مايو المقبل، في خطوة جديدة للحدث الذي يواصل رحلته حول العالم، بالوصول إلى قارة جديدة، بعدما أقيمت أول نسختين في أبوظبي، والنسخة الثالثة في مدينة بالنياريو كامبوريو البرازيلية.

يأتي الإعلان تجاوبا مع ترقب عشاق الفنون القتالية المختلطة هذا النوع من النزالات الحماسية التي تقدمها"أبوظبي إكستريم"، وتجمع بين لعبتي الجوجيتسو والجرابلينج بشكل مبتكر داخل قفص القتال.

وقال طارق البحري المدير العام لشركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية (IVSM): تجسد بطولة أبوظبي إكستريم رؤية الإمارات لنشر ألعاب الفنون القتالية على مستوى العالم بطريقة فريدة من نوعها وغير مسبوقة.

وأضاف : يأتي ذلك بعد الانطلاقة الضخمة في أبوظبي التي رسخت موقعها كوجهة رائدة عالميا في هذا النوع من الفنون القتالية المبتكرة، حيث نسعى بدورنا للوصول إلى مختلف المواقع الرئيسة في العالم لتكون الجهود متكاملة على كافة الأصعدة عبر جذب أفضل المواهب في هذه الرياضات، وتقديم منتج جديد في عالم الفنون القتالية داخل القفص.

وتابع البحري : يأتي اختيار باريس وجهة لنا في النسخة الرابعة، بالنظر لأهمية هذه المدينة على الصعيد الرياضي في هذا العام، فهي تستعد لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية الصيف المقبل، إلى جانب كون القارة الأوروبية عموما تزخر بالمواهب العالمية للفنون القتالية في رياضة الجوجيتسو والجرابيلنج، ونتطلع أن نقدم للعالم مرة أخرى القدرات الإماراتية في تنظيم الأحداث العالمية، استنادا إلى خبرة أبوظبي الرائدة في تنظيم الفعاليات الرياضية الأضخم من نوعها.

وبعد أن انطلقت البطولة في أبوظبي العام الماضي، وتواصلت مطلع هذا العام بإقامة النسخة الثانية، بدأت اللجنة المنظمة بإقامة بطولات خارج الدولة، انطلاقاً مع مدينة بالنياريو كامبوريو البرازيلية التي أقيمت في شهر مارس الماضي، وسط إقبال كبير من الجماهير البرازيلية التي منحتهم البطولة، فرصة مشاهدة نزالات فريدة وفق قوانين وقواعد مبتكرة، في إطار "أسبوع النزال" الذي نظمته أبوظبي في البرازيل.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن برنامج فعاليات النسخة الرابعة في باريس تباعا عبر حسابات" ADXC "، على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام المقبلة، وتشهد النسخة الرابعة مشاركة ستضم نخبة المقاتلين في العالم في الوقت الحالي.

يذكر أن النسخة الخامسة من "أبوظبي إكستريم" ستقام في أبوظبي يوم 2 أغسطس المقبل في مبادلة أرينا.

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