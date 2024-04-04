اللجنة المنظمة لمونديال الجودو "أبوظبي 2024" تعتمد أعلى المعايير للنسخة الجديدة

المصدر: وام

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اعتمدت اللجنة المنظمة العليا لبطولة العالم للجودو - أبوظبي 2024، تطبيق أعلى المعايير التي من شأنها أن تضمن تنظيم النسخة الأفضل على الإطلاق في تاريخ"مونديال الجودو"، إحدى أعرق البطولات الرياضية الأولمبية على الصعيد الدولي، والتي ستقام لأول مرة على أرض الإمارات وفي نسختها الـ37، من 19 إلى 25 مايو المقبل، في "مبادلة أرينا" أبوظبي.

وأكد عارف حمد العواني، نائب رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم للجودو، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة، أن ارتباط اسم الإمارات بهذا الحدث، يجعل المسؤولية مضاعفة لمواصلة تقديم كل ما يلزم لتحقيق النجاح والتفوق الذي بات سمة جميع البطولات الرياضية الكبرى التي تقام على أرض الدولة عموماً، وفي أبوظبي على وجه الخصوص، وهو ما تحقق بفضل الدعم السخي واللامحدود الذي نحظى به من القيادة الرشيدة، ورؤيتها الحكيمة السديدة التي تبوأت بفضلها دولتنا الريادة على كافة الأصعدة، وأصبحت مقصدا للاتحادات الرياضية الدولية التي تبحث عن الإبهار والابتكار في إقامة أحداثها الرئيسية.

واعتبر العواني، أن اللجنة المنظمة العليا لبطولة العالم للجودو برئاسة سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي، لديها الثقة الكاملة في تقديم نسخة ستكون الأفضل في تاريخ هذه البطولة الكبرى، بفضل الخبرات المكتسبة من تنظيم العديد من البطولات الرياضية، وتحديدا الجودو إذ تحتضن أبوظبي سنويا منافسات الجائزة الكبرى بمشاركة كبيرة ونجاحات تنظيمية، مشهود لها من قبل الاتحاد الدولي للجودو.

وأعلنت اللجنة المنظمة، خلال الاجتماع، الذي حضره الأعضاء طلال الهاشمي، وشمسه الهنائي، وناصر الزعابي، وسلطان الكتبي، وناصر التميمي مدير البطولة عن فتح باب التسجيل للمشاركة بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للجودو، ومخاطبة الاتحادات المحلية حول العالم.

وأوضحت اللجنة، أن أكثر من 100 من الاتحادات المحلية في العالم بشكل مبدئي المشاركة في البطولة المقبلة، مع توقعات بزيادة العدد حتى الموعد النهائي لانطلاق المنافسات، كونها تأتي خلال فترة العد التنازلي لانطلاق دورة الألعاب الأولمبية المقبلة – باريس 2024، ما يعني أننا سنشهد مشاركة نخبة من أفضل الرياضيين في العالم وهم في قمة جاهزيتهم وتحفزهم لحصد الألقاب.

كما اعتمدت اللجنة المنظمة الخطة الترويجية والإعلانية للبطولة، التي تسعى من خلالها لإبراز إقامة بطولة العالم للجودو، وأيضا الترويج لأبوظبي كوجهة بارزة للسياحة الرياضية مع توافد الجماهير من خارج الدولة لمتابعة هذا الحدث خصيصا.

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