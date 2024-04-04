"الشطرنج" يتعاقد مع المدرب العالمي فلاديمير أكوبيان لتدريب منتخب الرجال

المصدر: وام

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تعاقد اتحاد الإمارات للشطرنج، مع المدرب العالمي الأستاذ الدولي الأرميني فلاديمير أكوبيان، لتولي تدريب منتخب الرجال، في إطار استراتيجية الاتحاد للتحضير للأولمبياد العالمي للشطرنج الذي تستضيفه الإمارات عام 2028.

ووقع سلطان علي الطاهر رئيس الجهاز الفني بالاتحاد على عقد المدرب بحضوره شخصيا أمس الأربعاء بمقر الاتحاد بدبي.

وأكد سلطان الطاهر أن التعاقد مع الأرميني فلاديمير أكوبيان جاء بعد مناقشة ملفات عدد من المدربين، وجاء اختيار المدرب نظرا لخبراته الطويلة وسيرته الذاتية التي تظهر قدراته على تحقيق طموحاتنا وما نريد الوصول إليه في هذه المرحلة.

وقال : يأتي هذا التعاقد ضمن خطط واستراتيجية الاتحاد، لدعم منتخب الرجال بأحد المدربين المتميزين، ورفع المستوى الفني للاعبين، بحثا عن إنجازات جديدة للعبة في المحافل الخارجية، كما تعد خطوة جديدة نحو المستقبل في إعداد لاعبينا إلى الأولمبياد العالمي للشطرنج الذي تستضيفه الدولة عام 2028.

ويعد أكوبيان من المدربين المعروفين في عالم الشطرنج، ويملك تاريخا طويلا من البطولات منذ صغره، حيث سبق له الفوز ببطولة العالم تحت 16 سنة بعمر 14 عاما، كما فاز ببطولة العالم تحت 18 سنة بعمر 16 عاما، وفاز ببطولة العالم للشطرنج للشباب في عام 1991، وبطولة أرمينيا للشطرنج في عامي 1996 و1997، ولعب ضمن المنتخب الأرميني الفائز بالميدالية الذهبية في أولمبياد الشطرنج في 2006، متفوقا على المنتخبين الصيني والأمريكي، كما لعب ضمن المنتخب الأرميني الفائز بالميدالية الذهبية في بطولة الشطرنج العالمية للفرق في 2011.

وأكد الطاهر أن المدرب سيبدأ المهمة مع المنتخب للاستعداد للأولمبياد العالمي للشطرنج في بودابست بالمجر خلال الفترة من 10 إلى 23 سبتمبر المقبل، ودورة الألعاب الآسيوية السادسة للصالات المغلقة والفنون القتالية، المقررة في بانكوك وتشونبوري بتايلاند خلال الفترة من 21 إلى 30 نوفمبر المقبل بالإضافة إلى بطولات آسيا الفردية، كما سيقوم بالإشراف على مدربي الاتحاد ومتابعة خطط وبرامج مدربي الأندية للاعبين.

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