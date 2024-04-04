«دبي البحري» يُشكل اللجنة المنظمة لكرنفال القفال ويعتمد موعد السباق مايو المقبل

المصدر: دبي – البيان

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اعتمد مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، في اجتماعه الشهري برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، وحضور الأعضاء، قرار تشكيل اللجنة المنظمة العليا لكرنفال النسخة رقم 33 من سباق القفال السنوي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي.

وثمّن مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الدعم الكبير والمتواصل الذي يلقاه الحدث من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، من أجل نشر ثقافة الحفاظ على الرياضات التراثية، استمراراً لنهج المغفور له بإذن الله، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، الذي دشّن السباق في عام 1991، من أجل صون الإرث الثقافي وإحياء تراث الآباء.

ويترأس اللجنة العليا المنظمة للحدث، أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس الإدارة، وتضم في عضويتها كلاً من سيف جمعة السويدي نائب رئيس مجلس الإدارة نائباً لرئيس اللجنة، وأعضاء مجلس إدارة النادي، خالد خميس بن دسمال وخالد علي البلوشي ومحمد عبد الله حارب الفلاحي المدير التنفيذي.

موعد

وحدد مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الاجتماع، موعد الحدث الذي يقام بدعم ورعاية من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، خلال الفترة من 10-12 مايو المقبل، فيما اختار مجلس الإدارة موعداً احتياطياً في حال تعذر إقامته في الموعد، وذلك خلال الفترة من 17-19 منه.

ووجّه مجلس الإدارة خلال الاجتماع، الإدارة التنفيذية والوحدات التنظيمية بالنادي، بضرورة التحضير المبكر لإنجاح التظاهرة المرتقبة، التي تمثل قيمة تاريخية عظيمة لها مكانة وصيت، ومهرجان وطني مجتمعي تراثي، يعكس ارتباط أهل وشعب الإمارات بماضي الآباء والأجداد، واعتزازهم بإحياء ذكريات رحلات الغوص وصيد اللؤلؤ.

خطط العمل

وناقش الاجتماع خطط العمل الخاصة لإنجاح الحدث، والجهود القائمة للتنسيق القائم مع شركاء النجاح في الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، للترتيب والتجهيز لإنجاح التظاهرة المرتقبة، التي تعد مسك ختام فعاليات الموسم الرياضي البحري 2023-2024.

وأشاد مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بإنجازات الربع الأول لعام 2024، والتي تضمنت العديد من الإيجابيات في كل الجوانب، خاصة النجاحات التنظيمية المتعلقة بفعاليات الموسم الرياضي 2023-2024، ومشاركات فريق الفيكتوري في المحفلين العالميين، بطولتي العالم للزوارق السريعة إكس كات وفورمولا 1، والتي يقف فيهما سفراء النادي في الواجهة، متصدرين الترتيب العام بجدارة.

وهنأ مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أسرة مركز دبي التجاري العالمي، على نجاح الدورة الثلاثين من معرض دبي العالمي للقوارب، مشيداً بالمشاركة المتميزة لإدارات النادي من خلال جناح خاص، عرض فيه أحدث إنتاج مصنع الفيكتوري، وإنجازات النادي والفريق، وتنظيمه للعديد من الفعاليات المتميزة، مثل بطولة دبي لصيد الأسماك 2024، والعرض الليلي للدراجات المائية.

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