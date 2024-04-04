10 لاعبين ولاعبات يمثلون منتخب "الطاولة" في الألعاب الخليجية

المصدر: وام

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أعلن اتحاد الإمارات لكرة الطاولة اعتماد مشاركة 10 لاعبين ولاعبات في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تقام في الفترة من 16 أبريل الحالي إلى 2 مايو المقبل.

وتضم القائمة عبد الله الحواي، ويوسف الحواي، وعلي الحواي، ومحمد سعيد، وأحمد سعيد، وهند يعاقيب، وحصة سعود، ومريم يعاقيب، ورحمة حسن، وميرا خالد.

وأكد أحمد البحر، الأمين العام المساعد لاتحاد كرة الطاولة، أن المنتخب المشارك في الألعاب الخليجية الأولى للشباب خاض مراحل مختلفة من الإعداد في الفترة السابقة تمهيداً لمشاركته في هذه الدورة، من خلال تواجده في بطولات عربية للناشئين والشباب في كل من تونس، والجزائر، بجانب دولية قطر، بالإضافة إلى معسكر إعداد في الصين.

وأضاف: "ندرك جيداً قيمة دورة الألعاب الخليجية، وطموحنا المنافسة على المراكز الأولى في الفردي والفرقي والزوجي، لأننا نؤمن بالقدرات المتميزة للاعبي ولاعبات المنتخب أمام المنافسين من الدول الخليجية الأخرى، وعملنا يتركز على بناء أجيال قادرة على التنافسية لأجل مستقبل أفضل لكرة الطاولة".

وأثنى البحر على الجهود الكبيرة للجهاز الفني بقيادة الصيني شاو لي وطاقمه المساعد، والمدربة المواطنة ميساء نادر، وحرصهم على تطوير مستويات اللاعبين واللاعبات، وتحفيزهم لإظهار المستويات الفنية المميزة في جميع المشاركات السابقة.

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