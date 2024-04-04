محمد المطيوعي السابع عالمياً في «المطاردة الفردية»

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

حل محمد المطيوعي دراج منتخبنا الوطني، وفريق الإمارات سابعاً على المستوى العالمي، في «المطاردة الفردية»، وذلك طبقاً لآخر تصنيف للموقع الرسمي للاتحاد الدولي للدراجات.

إنجاز

وحقق المطيوعي 840 نقطة، وضعته خلف كل من البريطاني بيكهام دانيال صاحب الـ 1500 نقطة، والألماني بوك توبيس 1375، والكندي إيرنست شريز 1200، والإيطالي جالي نيكولا 1006 نقاط، ومواطنه جانا فيليبو 1000 نقطة، والبلجيكي فاندينبربرناد نوح 912 نقطة، كما تفوق على الياباني متسودا بطل آسيا، والذي جاء تاسعاً في جدول الترتيب.

وكان المطيوعي قد حقق إنجازاً آسيوياً في فبراير الماضي، بالحصول على الميدالية الفضية للمطاردة الفردية، ضمن منافسات البطولة الآسيوية التي أقيمت في الهند، وشارك فيها 16 منتخباً آسيوياً، كما أحرز خلال مارس الماضي لقب بطولة الإمارات للمطاردة الفردية.

وأكد عبدالله سويدان المدير الفني للمنتخبات الوطنية للدراجات، أن ما حققه المطيوعي من إنجاز يعد تاريخياً، كونه الأول على مستوى الإمارات، ودول الخليج الذي يصل إلى هذا الترتيب.

ترتيب

وأضاف: حصول اللاعب على ذهبية البطولة العربية، وفضية الآسيوية، وصدارة بطولة الإمارات، أسهم في وصوله إلى هذا الترتيب العالمي، مع هذه الكوكبة من نجوم اللعبة. وقال: ننتظر المزيد من اللاعب خلال الفترة المقبلة، بعد الإنجازات التي حققها، حيث يخوض خلال شهر أغسطس المقبل، منافسات بطولة العالم في الدنمارك.

وأوضح سويدان أن منافسات المطاردة الفردية تعد من السباقات القليلة حول العالم، وبالتالي لها تصنيف عالٍ، وهو ما يعد فرصة للدراج المطيوعي من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات، بفضل تميزه في هذه النوعية من السباقات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز