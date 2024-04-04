«العليا لسباق زايد الخيري» تنظم الملتقى السنوي للرياضيين والإعلاميين

المصدر: أبوظبي - وام

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أقامت اللجنة المنظمة العليا لسباق زايد الخيري ملتقى الرياضيين والإعلاميين السنوي مساء أول من أمس، في فندق «إرث أبوظبي» خلال حفل الإفطار، وذلك بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، والفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة المنظمة العليا لسباق زايد الخيري.

كما حضر الملتقى عدد كبير من المسؤولين في اللجنة الأولمبية الوطنية، والهيئة العامة للرياضة، والمجالس الرياضية في أبوظبي ودبي والشارقة، والاتحادات، وممثلو المؤسسات الخيرية ورجال الأعمال المساهمين في سباق زايد الخيري، وعدد من الشخصيات الإعلامية البارزة والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي.

وتبادل الحضور الآراء، خلال الملتقى، بشأن المشهد الرياضي العام في ضوء استعدادات الإمارات لاستضافة دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب خلال الفترة من 16 أبريل الجاري وحتى 2 مايو المقبل، بمشاركة أكثر من 3500 لاعب ولاعبة من الأشقاء الرياضيين في دول مجلس التعاون الخليجي في 25 رياضة ومسابقة تم توزيع فعالياتها على مختلف إمارات الدولة.

كما تطرقت المناقشات إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وتأهل عدد من الرياضات الإماراتية للنهائيات التي ستقام صيف العام الجاري، وضرورة توفير أفضل برامج إعداد لها من أجل الظهور بالشكل المطلوب والسعي لتحقيق إنجاز يدعم مسيرة الدولة في الحركة الأولمبية الدولية.

ومن الموضوعات التي تطرقت إليها المناقشات أيضاً، تأهل فريق العين لكرة القدم إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، حيث أكد الحضور أهمية تلك الخطوة، وضرورة توفير الدعم للفريق في المرحلة المقبلة أملاً في الذهاب بعيداً في المسابقة القارية والمنافسة على لقبها، خصوصاً أن نادي العين هو ممثل الكرة الإماراتية الوحيد الذي وصل لتلك المرحلة المتقدمة في البطولة هذه النسخة. وأكد الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي، بذل كل جهد ممكن في تلك المرحلة لتحقيق أفضل النتائج في كل المناسبات الرياضية، خصوصاً دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، أو دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وتضافر كل الجهود في مؤازرة فريق العين بمهمته الآسيوية، مشيداً بالدعم الكبير الذي تلقاه الرياضة الإماراتية من القيادة الرشيدة التي تقدر أصحاب الإنجازات في كل المحافل.

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