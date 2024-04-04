منتخباتنا الوطنية تواصل استعداداتها للألعاب الخليجية للشباب «الإمارات 2024»

المصدر: دبي - وام

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رفعت منتخبات الإمارات الوطنية وتيرة استعداداتها للمشاركة في النسخة الأولى من دورة الألعاب الخليجية للشباب، التي تستضيفها الإمارات في الفترة من 16 أبريل الجاري إلى 2 مايو المقبل، بمشاركة 3500 رياضي ورياضية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحت شعار «خليجنا واحد.. شبابنا واعد».

وأكد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، أنه تم اختيار المشاركين في منافسات الدورة بعد إقامة بطولات تأهيلية، للوقوف على أفضل المستويات الخاصة باللاعبين شارك فيها نحو 180 لاعباً.

وأوضح أن الاتحاد يشارك في المنافسات، بثلاثة منتخبات هي منتخب كرة القدم الإلكترونية، منتخب فالورانت، ومنتخب قتال الشوارع.

وأشار إلى أنه تم اختيار أفضل العناصر التي تمثل المنتخبات الثلاثة، وتجهيزها بصورة فنية عالية، لتحقيق تطلعات الرياضة الإماراتية في المحفل الرياضي الخليجي الكبير، مؤكداً أهمية الحدث الذي تحتضنه دولة الإمارات في نسخته الأولى، والدور المتميز الذي تقوم به اللجنة الأولمبية الوطنية، وجميع اللجان العاملة لإنجاح الحدث.

وعلى صعيد الكاراتيه، أعلن اتحاد اللعبة عن قائمة المنتخب الوطني المشاركة التي تضم في فئتي الكاتا والكوميتية كلاً من، شيخة خليفة اليافعي «كاتا آنسات»، وراشد أحمد الحجاج «كاتا شباب»، وشيخة محمد جوهر، وملك عبدالله إبراهيم، وخديجة سعيد الجسمي، وشيخة مروان الكتبي، ومهرة يعقوب البلوشي، وشذا بلال النوبي، وشما علي البلوشي، وشمة مروان الكتبي «الكوميتية آنسات»، وراشد خالد الصريدي، وخليفة أحمد الحجاج، وعبدالعزيز سالم حديد، وراشد سعيد الرعوني، وراشد خليل مبارك، وعبدالله أحمد عبدالله، ومبارك عبيد الكعبي، وعلي صالح البلوشي، وراشد أحمد الحجاج، وعلي محمد علوي وعبدالله علي الكتبي، ويعقوب علي قمبر «الكوميتية شباب».

مراحل

ويخضع المنتخب لمراحل تدريبية مختلفة تحت قيادة الطاقم التدريبي الذي يضم كلاً من، نادر بيجي، ووحيد حسيني، وناصر حسيني.

وعبر أحمد سالم باصليب، مدير المنتخبات، عن تفاؤله بالمشاركة الخليجية الأولى وقال: هذا هو الظهور الخليجي الأول لهذه الفئة من اللاعبين واللاعبات في بطولة ترسم تاريخها الجديد على أرض الإمارات، وهدفنا محدد وواضح، وهو المنافسة في الفئات كافة، للصعود إلى قمة التتويج الخليجي.

وأضاف: «الاستعدادات للبطولة تقام على 3 مراحل اختتمت الأولى منها في وقت سابق، وانطلقت المرحلة الثانية أمس، وتستمر حتى 8 أبريل الجاري، في حين تقام الثالثة والأخيرة من 12 إلى 23 أبريل الجاري، بنادي الشارقة الرياضي».

وأكد محمد عباس، المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات، عضو اللجنة الفنية في الاتحاد الدولي للكاراتيه، رئيس اللجنة الفنية للكاراتيه بدورة الألعاب الخليجية، جاهزية اللجنة لاستقبال منافسات البطولة، مشيراً إلى أن إطلاق الإمارات للنسخة الأولى من الحدث، أعاد إحياء آمال جيل من اللاعبين الخليجيين، بإقامة دورة خليجية تجمع شباب المنطقة، وأوضح أنه تم تعديل مقر إقامة البطولة لتقام على بساط نادي الشارقة فرع الحزانة.

نتائج

وبالنسبة للتنس، فقد اعتمد اتحاد اللعبة مشاركة 3 لاعبين في منافسات الدورة وهم، عبدالرحمن المرزوقي، وراشد الجسمي، ومروان المرزوقي، وسط تطلعات باعتلاء منصة التتويج، نظراً للنتائج المميزة التي حققها المنتخب في المشاركات الأخيرة، وأحدثها الحصول على وصافة البطولة الخليجية للناشئين.

ويخوض الثلاثي التدريبات بشكل يومي في المركز الوطني للتنس على ملاعب نادي النصر في ليجرلاند بدبي، تحت إشراف المدرب عمر بهروزيان، ومحمد هشام البراميلي على أن تقام منافسات التنس في دورة الألعاب الخليجية للشباب المقبلة على ملاعب أكاديمية توب سفن في الجداف، بمشاركة منتخبات السعودية، والبحرين، وسلطنة عمان، والكويت والإمارات.

وأكد ناصر يوسف المرزوقي، الأمين العام لاتحاد التنس، أن الهدف يتمثل في تقديم أفضل أداء، والظهور بمستوى مشرف، والفوز بميداليات، بالنظر للمسؤولية الكبيرة، مع إقامة الحدث على أرض الدولة، موضحاً أن إقامة البطولة أمر إيجابي للغاية، في إطار دعم المواهب والبناء للمستقبل وحرص اتحاد اللعبة على توفير جميع المقومات اللازمة لنجاح المشاركة، من خلال التدريبات المستمرة التي يخضع لها اللاعبون، إلى جانب إشراكهم مؤخراً، في عدة بطولات للناشئين والشباب، منها بطولة دول مجلس التعاون الخليجي للتنس، والبطولة الآسيوية وتصفيات كأس العالم.

وعلى صعيد الكرة الطائرة، غادر منتخبنا الوطني للناشئين إلى صربيا أمس لبدء معسكر خارجي يستمر حتى 15 من الشهر الجاري استعداداً للمشاركة في البطولة.

مواجهة

يترأس البعثة عبدالله الدحيل، عضو مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي للكرة الطائرة، وضمت أحمد عباس مديراً للمنتخب، وإبراهيم المناعي مدرباً، ومحمد عتيق خلفان مساعداً للمدرب، واللاعبين، يوسف موسي المازمي، وخالد محمود سيسي، وخليفة محمود سيسي، وعبدالله محسن مسعد، وحمدان جمعة دريب، ويوسف قاسم يوسف، وأمين أحمد، وراشد سعيد محمد، ويوسف درويش عبدالله، ومحمد حسن البلوشي، وعبدالله محيي، وأحمد حسين مزاحم، وفيصل سلطان صقر، وسامي طارق.

ويخوض المنتخب الوطني في المعسكر 5 مباريات ودية بعدما يختتم تحضيراته داخل الدولة بمواجهة ودية على ملعب صالة نادي النصر أمام نظيره المنتخب العماني، والذي يستعد بدوره للمشاركة في الدورة. وحرص الجهاز الفني لمنتخبنا للكرة الطائرة على منح جميع اللاعبين فرصة للمشاركة، من أجل الوقوف على مدى استعداداتهم بعد فترة التحضيرات الأخيرة، على أن يقام معسكر مغلق داخلي للفريق، بعد العودة إلى الدولة من المعسكر الخارجي.

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