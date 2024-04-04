«طائرة ند الشبا» تحلّق عالمياً بنجوم من 30 جنسية

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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شهدت منافسات الكرة الطائرة بدورة ند الشبا مشاركة 116 لاعباً من 30 جنسية حول العالم، من بينهم 67 لاعباً من نجوم الدوري الإيطالي للكرة الطائرة من أندية مودينا وكاتانيا وبادوفا وشيسترينا وبريزما تارانتو، ولذلك حظيت دورة ند الشبا باهتمام الإعلام الإيطالي، حيث نشرت العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية والقنوات التلفزيونية أخباراً عن البطولة، من أبرزها موقع زازوم الإيطالي، وصحيفة كوتديانو سبورتيفو، وموقع كورير دي لوسبورت، وصحيفة الجورنال دي إيطاليا، وموقع سبورت تيسكالي، وغيرها. ويتقدم اللاعبون الإيطاليون عدد الجنسيات المشاركة في بطولة بـ34 لاعباً، ثم ليبيا بـ13 لاعباً، نظراً لمشاركة السويحلي الليبي بطل العرب، والبرازيل بـ11 لاعباً، والإمارات 8 لاعبين، وإيران 4، وألمانيا 4، وإسبانيا 2، إلى جانب جنسيات أخرى من مختلف الدول الأوروبية وأمريكا.

وأكد جعفر الفردان، نجم الكرة الطائرة الإماراتية سابقاً ومعلق قناة دبي الرياضية حالياً، أن النسخة الأخيرة كانت الأقوى من بين كل الدورات السابقة، حيث عانقت الروعة والعالمية بمستوياتها العالية ومشاركة أبرز نجوم الكرة الطائرة في العالم، ما عزز مكانة بطولة الكرة الطائرة بدورة ند الشبا، باعتبارها البطولة الأفضل والأقوى على الساحة العربية.

وقال الفردان: «شهدت البطولة مشاركة نجوم عالميين كبار يتقدمهم البرازيلي برونو ريزينديه الحاصل على أكثر من 16 جائزة فردية، وهو أفضل صانع ألعاب على مستوى البطولات التي شارك فيها سواء الأولمبياد أو بطولات العالم أو كأس العالم وأمريكا الجنوبية والكثير من البطولات العالمية، وهو يعد رقماً صعباً على المستوى العالمي، وقد أحدث ضجة في البطولة من حيث مستوى اللعب والأداء، كما تواجد اللاعب الكوبي السابق والإيطالي الحالي عثمان خوانتورينا، وهو أحد أساطير اللعبة وأحد أبرز نجوم نادي مودينا والحائز 39 جائزة فردية.

وأضاف: يملك النمساوي باول بوشيجر الكثير من القوة والإبداع للبطولة، وأيضاً اللاعب البيلاروسي أولادزيسلاو دافيسكيبا أفضل لاعب في البطولة، واللاعب الفرنسي ثيو فوري نجم المنتخب الفرنسي، ويعد الإيطالي أليساندرو توندو الذي فاز بلقب أفضل حائط صد في البطولة من أبرز اللاعبين في الدوري الإيطالي، واللاعب الروسي العملاق ماكسيم شباشكوف، وغيرهم الكثير من اللاعبين المميزين.

وتابع: الدوري الإيطالي الأقوى عالمياً، وقيمته تماثل قيمة الدوري الأمريكي NBA على مستوى كرة السلة، ولذلك فإنني كعاشق ومتابع ومختص بالكرة الطائرة أشكر اللجنة المنظمة للدورة ومسؤولي الفرق على نجاحهم في استقطاب هذه الفرق الكبيرة للمشاركة في البطولة والتنافس أمام جمهورنا وتقديم هذه المتعة والفائدة لنا، خصوصاً أن توقيت البطولة يأتي قبل أسبوع من انطلاقة الأدوار النهائية لدوري الطائرة الإيطالي، وهو الأمر الذي انعكس على قوة الأداء والتنافس الكبير بين الفرق واللاعبين العالميين المشاركين.

وأكد الفردان أنه قياساً بالتطور الذي تشهده البطولة ودعم اللجنة المنظمة والجوائز الكبيرة المقدمة للفرق ونجاح مسؤولي الفرق في استقطاب أقوى الفرق واللاعبين الأعلى تصنيفاً، من الممكن أن نشهد مستقبلاً مشاركة منتخبات عالمية فيها، وقال: أصبحت البطولة تحظى باهتمام عالمي على المستوى الإعلامي والفني، وقد شهدت البطولة حضور رئيس رابطة الدوري الإيطالي للكرة الطائرة الذي تحدث عن إعجابه الكبير بالبطولة، وكذلك تطلعه للتعاون مع مجلس دبي الرياضي في فعاليات أخرى مستقبلاً.

وتمنى الفردان أن يحضر لاعبو منتخباتنا الوطنية من الصغار والكبار وكذلك الإداريون والفنيون في الاتحاد والأندية إلى الصالة لمتابعة منافسات الكرة الطائرة والاستفادة من مشاهدة النجوم العالميين وهم يقدمون أقوى المستويات.

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