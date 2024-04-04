المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، شهد الشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي، ختام منافسات «دورة محمد بن حمد الشرقي الرمضانية للفنون القتالية»، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان الأمين العام لاتحاد المصارعة، والشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس اتحادات الإمارات والعربي والآسيوي للمبارزة.

وتوّج نجل سمو ولي عهد الفجيرة، الفائزين في منافسات الدورة بألعابها الست، مشيداً بجهود اللجنة المنظمة لهذه النسخة ونجاحها المتواصل في استقطاب المشاركين من اللاعبين واللاعبات وزيادة أعدادهم كل عام.

واختتمت الدورة التي نظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية في مجمّع زايد الرياضي بالإمارة، بمشاركة محلية وخليجية واسعة من فئة الشباب والناشئين، وسط منافسات مثيرة تضمنتها الدورة في ست ألعاب قتالية هي التايكواندو، الجودو، المبارزة، المصارعة، الملاكمة، والكاراتيه.

حضر الختام، اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه، وأنس العتيبة رئيس اتحاد الإمارات للملاكمة، والدكتور أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو، وناصر التميمي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجودو عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، وأعضاء مجلس إدارات اتحادات الفنون القتالية في الدولة. وكانت دورة محمد بن حمد الشرقي قد انطلقت قبل 3 أيام بمجمع زايد في إمارة الفجيرة بمشاركة أكثر من 450 لاعباً ولاعبة وضمت 6 ألعاب وهي الجودو والتايكواندو والكاراتيه والمبارزة والمصارعة والملاكمة.

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