نجاح كبير ومشاركة مميزة في بطولة "أبو ظبي للمواي تاي" الرمضانية

المصدر: أبوظبي – البيان

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بنجاح كبير أختتمت بطولة أبوظبي "مواي تاي الرمضانية" التي جرت على مدار يومين بمشاركة كبيرة ومميزة من أبطال ومحبي وعشاق اللعبة من المواطنين والمقيمين على مستوى الدولة.

جرت البطولة في أكاديمية الأساطير للأنشطة الرياضية في بني ياس ، وبتنظيم واشراف أكاديمية المواي تاي الرياضية .

تابع منافسات البطولة وشارك في مراسم التتويج علي خوري عضو مجلس اتحاد اللعبة وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكيك بوكسينغ و زاهر سيف الريامي مؤسس اكاديمية الاساطير،

و مريم صالح النيادي رئيس مجلس ادراة اكاديمية المواي تاي وعمر المرزوقي رئيس لجنة الحكام.

وكانت منافسات البطولة قد شهدت مشاركة 120 لاعباً مثلوا فئتي الكبار والناشئين.

وتابع منافساتها جماهير غفيرة من محبي وعشاق اللعبة.

وكانت ممافسات اليوم الأول أسفرت عن : فوز عمار أبوجيش بفئة 10 -11 سنة، وسعيد المزروعي بفئة 12-13 سنة، ومنصور المنصوري ومحمد كريم بفئة14- 15 سنة, ومحمد الصابري فئة 16-17 سنة.

اما على صعيد نتائج الكبار، فقد تألق اللاعب الإماراتي إبراهيم بلال في وزن 63 كغ، والكويتي راشد المطيري في وزن 57 كغ.

وفي منافسات السيدات فازت كنزا هموزين بالمركز الأول، تلتها اللاعبة الإماراتية سلامة الجنيبي في المركز الثاني.

في الختام حرصت اللجنة المنظمة للبطولة على توجيه الشكر الجزيل إلى ( اتحاد الامارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ ) برئاسة عبدالله سعيد النيادي على حجم الدعم الذي وفره الاتحاد للبطولة، وعلى كل ما يقوم به الاتحاد من دعم ومساندة للعبة ولأبطالها.

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