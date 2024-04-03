اختتام الأنشطة الرمضانية بنادي الثقة للمعاقين بالشارقة

المصدر: وام

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اختتمت أمس الثلاثاء فعاليات النشاط الرمضاني لنادي الثقة للمعاقين بالشارقة الذي أقيم خلال الفترة من 12 مارس الماضي حتى 2 أبريل الجاري وبإشراف مجلس الشارقة الرياضي.

وتنوعت الأنشطة الرياضية لنادي الثقة للمعاقين ما بين أنشطة رياضية وثقافية ومجتمعية، وشملت كرة القدم والسلة والطائرة وتنس الطاولة والريشة الطائرة.

كما تضمنت الأنشطة مسابقات لحفظ القرآن الكريم ومحاضرات توعية ومسابقة في الرسم والأعمال اليدوية بجانب الإفطار الجماعي لأعضاء النادي وذويهم.

شهد حفل الختام وتكريم الفائزين الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين وعبد الغفور علي الرئيس عضو مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين وأحمد سالم المظلوم المدير التنفيذي للنادي إلى جانب مدربي ومشرفي البرنامج الرمضاني وأولياء الأمور.

وأشاد الدكتور طارق بن سلطان بن خادم بالنجاح الكبير للبرنامج الرمضاني لهذا العام لتنوعه، مؤكدا أن البرامج شهدت تطويرا وإبداعا عن الأعوام السابقة من تنوع للأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والإبداعية مما أثمر عن مواهب جديدة سواء في المجال الرياضي أو الثقافي أو الفني.

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