«الذيد» يتوج الفائزين في رمضانية السباحة

المصدر: الذيد - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتم نادي الذيد بطولة السباحة الرمضانية المجتمعية، التي نظمها في مسبح نادي الذيد ضمن فعاليات الملتقى الرمضاني لنادي الذيد الخامس. وتضمنت مشاركة عدة فئات عمرية، وتوج سالم محمد بن هويدن رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، وخليفة مبارك دلموك الكتبي رئيس اللجنة الثقافية بنادي الذيد، الفائزين، وأسفرت نتائج البطولة عن فوز كل من: في الفئة العمرية من 40 حتى 50 سنة جاء بالمركز الأول قيس الرصاصي، وفي الفئة العمرية من 30 حتى 40 سنة، حقق عمرو حامد المركز الأول، وفي الفئة العمرية من 20 إلى 30 سنة، جاء في المركز الأول سهيل سعيد بن هويدن.

وفي فئة 15 سنة، حقق المركز الأول أحمد سامح، والثاني كنان العلي، وفي فئة العمرية من 13 إلى 14 سنة، حقق محمد بن شوين الكتبي المركز الأول. وفي فئة تحت 10 سنوات، حل علي سهيل الكتبي في المركز الأول، وفي فئة 11 حتى 12 سنة، حقق المركز الأول هلال معاذ.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز