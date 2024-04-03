أمسية رمضانية تجمع أسرة «دبي البحري»

المصدر: دبي - البيان

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اجتمعت أسرة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في أمسية رمضانية احتفالاً بأيام الشهر الفضيل، في ساحة المجلس بفندق أبراج الإمارات، ضمن المبادرات المجتمعية وتعزيز قيم العمل وروح الفريق الواحد.

وحرص مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية برئاسة أحمد سعيد بن مسحار والأعضاء سيف جمعة السويدي نائب رئيس مجلس الإدارة، وخالد خميس بن دسمال، وخالد علي البلوشي، ومحمد عبدالله حارب المدير التنفيذي، على حضور الأمسية رفقة مديري الإدارات ومشرفي الأقسام والموظفين وأعضاء اللجان المعاونة في النادي ونجوم فريق فيكتوري.

وقضى الجميع وقتاً طيباً في أجواء إيمانية حملت معاني التسامح والتعاضد والإخاء، حيث وجه رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الشكر للحضور ولفريق العمل على جهودهم الكبيرة والمقدرة طوال الموسم الحالي 2023-2024 والذي شارف على الوصول إلى محطة الختام.

تقاليد

وأكد محمد عبدالله حارب الفلاحي، عضو مجلس إدارة النادي المدير التنفيذي، أن الأمسية الرمضانية لأسرة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية باتت محطة في الأجندة الموسمية مع حلول أيام الشهر الفضيل، حيث تهدف إلى تعزيز قيم ديننا الحنيف وموروث وطننا الحبيب من عادات وتقاليد خلال الليالي المباركة.

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