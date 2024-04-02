"البلياردو والسنوكر" يفتتح أول مركز للعبة في رأس الخيمة الخميس

المصدر: وام

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يفتتح اتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر، بعد غد، أول مركز للعبة في الدولة بنادي الإمارات في إمارة رأس الخيمة، تحت مظلة الاتحاد، ليكون نواة للمساهمة في نشر اللعبة بين الجنسين، وتكوين أول فريق نسائي.

وأكد خالد آل حسين الحمادي نائب رئيس اتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر، أن إقامة هذا المركز يمثل أولى ثمار التعاون بين الاتحاد ونادي الإمارات، وهو ما يعكس استراتيجية الاتحاد في توطيد التعاون مع أنديه ومؤسسات الدولة الرياضية بما يساهم في تحقيق الأهداف التطويرية للعبة.

وقال: "إقامة مركز للبلياردو والسنوكر في إمارة رأس الخيمة حدث تاريخي، لأنه سيكون نواة لمجموعة أخرى من المراكز التي يسعى الاتحاد برئاسة الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، إلى نشرها على مستوى الدولة، تساهم في توسيع قاعدة الانتشار ودعم صفوف منتخباتنا الوطنية".

وأضاف: "ستكون إقامة هذا المركز نقلة نوعية كبيرة في رياضية البلياردو والسنوكر بالإمارات، في ظل إتاحته المجال لاستقبال الراغبين في ممارسة اللعبة من الجنسين، وبالتالي ستكون بادرة نحو تكوين أول فريق نسائي يساهم في تعزيز تواجد المرأة الإماراتية على ساحة رياضة البلياردو والسنوكر".

وحول الاستعدادات للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، التي تستضيفها الإمارات خلال الفترة من 16 أبريل الجاري إلى 2 مايو المقبل، أوضح نائب رئيس اتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر، أن المنتخب جاهز للمشاركة في انتظار تأكيد إقامة منافسات البلياردو والسنوكر في الدورة.

وقال الحمادي: "تعتبر هذه الدورة فرصة لتحضير جيل جديد في رياضة البلياردو والسنوكر يحمل لواء اللعبة في الإمارات ويحافظ على مسيرة الإنجازات التي تحققت عبر لاعبين كبار خلال السنوات الماضية، ويمضي بها نحو آفاق جديدة في المستقبل".

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