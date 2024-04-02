الإمارات تستضيف 5 أحداث رياضية كبرى في أبريل الجاري

المصدر: وام

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يشهد شهر أبريل الجاري، 5 أحداث رياضية بارزة تقام في الإمارات، سواء على المستوى المحلي، أو الإقليمي، أو الدولي، حيث تتصدر النسخة الأولى من فعاليات دورة الألعاب الخليجية للشباب المشهد، والتي تقام في الفترة من 16 أبريل الجاري إلى 2 مايو المقبل، في مختلف إمارات الدولة، بمشاركة 3500 رياضي ورياضية من جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحت شعار "خليجنا واحد.. شبابنا واعد".

كما ستقام أيضاً فعاليات النسخة الـ21 لكأس آسيا للشباب لألعاب القوى تحت 20 عاماً، وذلك خلال الفترة من 24 إلى 27 أبريل الحالي في دبي، بمشاركة أكثر من 1200 لاعب ولاعبة من 40 دولة، بتنظيم من اتحاد الإمارات لألعاب القوى، على ملاعب نادي ضباط شرطة دبي، بالشراكة مع القيادة العامة لشرطة دبي، ومجلس دبي الرياضي تحت مظلة الهيئة العامة للرياضة والاتحاد الآسيوي.

وتستضيف العاصمة أبوظبي، فعاليات السوبر السعودي لكرة القدم، والذي يقام بمشاركة 4 فرق، هي الهلال، والنصر، والاتحاد، والوحدة، على ملعبي آل نهيان بنادي الوحدة، ومحمد بن زايد بنادي الجزيرة، في الفترة من 8 إلى 11 أبريل الجاري، حيث تقام المباريات من نصف النهائي مباشرة.

وفي دبي أيضا، تقام منافسات النسخة الأولى من درع السوبر الإماراتي القطري لكرة القدم، والذي يجمع شباب الأهلي، بطل دوري أدنوك للمحترفين 2022-2023، والدحيل القطري بطل دوري نجوم قطر 2022-2023، وتقام المباراة على استاد راشد في دبي 13 أبريل الجاري الساعة 8:30 مساء بتوقيت الإمارات، (7:30 مساء) بتوقيت قطر، وهي المباراة التي يسبقها بيوم واحد في قطر منافسات كأس السوبر القطري الإماراتي، والذي يجمع الشارقة بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة، مع العربي بطل كأس أمير قطر.

وبمشاركة فرق الناشئين للأكاديميات العالمية، أبرزها نيوكاسل يونايتد، ونورويتش الانجليزيين، ونورويتش سيتي، وأطلس المكسيكي، تستضيف دبي بداية من غدٍ الأربعاء وحتى 8 أبريل الجاري، بطولة كأس مينا لكرة القدم للناشئين، بمشاركة تصل إلى أكثر من 40 فريقاً، يمثلهم 700 لاعب من مختلف دول العالم.

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