"الشارقة للمرأة" يظفر بـ 14 ميدالية ملونة في "دولية أرمينيا للقوس والسهم"

المصدر: وام

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اختتم فريق القوس والسهم بنادي الشارقة الرياضي للمرأة، مشاركته الدولية الخارجية في بطولة أرمينيا الشتوية الدولية المفتوحة للقوس والسهم، محققا 14 ميدالية ملونة منها 5 ذهبيات و4 فضيات و5 برونزيات.

وكانت الذهبية الأولى من نصيب اللاعبة سامية اودينيفا من فريق البراعم في الفردي المحدب والثانية كانت من نصيب آمنة العوضي في فئة 21 سنة الفردي المركب والثالثة كانت من نصيب سامية اودينيفا ومنى الشرع في فئة البراعم فرق والرابعة كانت في فئة الشبلات لفريق القوس المحدب الذي ضم جنة عبدالله ومروة عمر وريما الصياغ، أما الذهبية الخامسة فكانت من نصيب فريق المختلط محدب الذي ضم سامية اودينيفا من الشارقة ولاعب من جورجيا.

أما الميداليات الفضية الأربع، فكانت من نصيب اللاعبة منى الشرع من البراعم ومروة عمر من الشبلات وفاطمة لشكري من فئة تحت 21 سنة وشهد روباري وعلياء الشرع في البراعم فرق.

أما البرونزيات الخمس فكانت من نصيب جنة عبدالله في فئة الشبلات وسارة المازمي في فئة 21 سنة فردي مركب وسلامة عبد الغني في فئة البراعم مختلط ونورة المازمي مع لاعبة أرمينية في الناشئات أما البرونزية الخامسة فكانت من نصيب الشبلة مروة عمر في فئة المختلط.

وكانت بعثة نادي الشارقة المشاركة في بطولة أرمينيا ضمت 14 لاعبة، 11 لاعبة منهن مثلن فئة القوس المحدب، و3 لاعبات مثلن النادي في فئة القوس المركب.

وأشادت مي العامري نائب مدير نادي الشارقة الرياضي للمرأة بمجموع النتائج التي حققها فريق النادي في البطولة التي ضمت فرق من كل من أرمينيا وجورجيا وروسيا وكازخستان بجانب فريق نادي الشارقة للمرأة.

وأشارت إلى أن المشاركة في مثل هذه البطولات تسهم في صقل اللاعبات وتجهيزهن للبطولات المحلية والدولة المقبلة لذا حرصنا على المشاركة في البطولة بقائمة من اللاعبات ضمت لاعبات من أعمار مختلفة منهن 5 من فئة البراعم و4 من الشبلات وناشئتان ولاعبتان من فئة تحت 21 سنة ولاعبة واحدة من فئة السيدات.

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