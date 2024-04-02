كيتا ناكاجيما من دبي إلى المجد العالمي لـ«جولة دي بي ورلد»

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

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واصل الياباني كيتا ناكاجيما، رحلة الصعود الكبرى في عالم الغولف، بعد حصوله على أول لقب في مسيرته الاحترافية في جولة دي بي ورلد للغولف، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، إثر فوزه في بطولة هيرو الهند المفتوحة، أول من أمس الأحد، ضمن بطولات «السلسلة الآسيوية» هذا الموسم. ويعتبر ناكاجيما، بمثابة المعجزة في اليابان، وهو الذي بدأ رياضة الغولف في سن السادسة، وتألق على صعيد الهواة بتصدره الترتيب العالمي لمدة 87 أسبوعاً متتالياً.

دور الإمارات

وقبل التحول للاحتراف كان للإمارات ودبي محطة مهمة في مسيرته، وتحديداً عندما قاد منتخب اليابان للفوز ببطولة «آسيا والمحيط الهادئ» للغولف، التي أقيمت في نادي خور دبي للغولف واليخوت في نوفمبر 2021، ومباشرة مطلع العام التالي بدأ رحلته في عالم الاحتراف ليحصل على بطاقة المشاركة في جولة دي بي ورلد العالمية.

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