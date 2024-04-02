تكريم الفائزين في مهرجان «دبي لأصحاب الهمم» الرمضاني

المصدر: دبي - البيان

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اختتم المهرجان الرمضاني لنادي دبي لأصحاب الهمم بتكريم الفائزين في الفعاليات الرياضية والثقافية والمجتمعية وشركاء النجاح من رعاة ومساهمين.

وفاز فريق الإداريين بلقبي «سباعيات كرة القدم» والكرة الطائرة، وحصد محمد الماس، وعلياء أحمد، ومحمد الزرعوني، ومحمد هجرس، وتيسير محمد، وهدى علي، ألقاب المسابقات المختلفة لتنس الطاولة «أصحاب همم وموظفين»، بينما فازت رئيسة الفلاسي، وخليفة طالب بـ«البوتشيا»، بينما ذهبت ألقاب مسابقة الأكاديمية في فئاتها المختلفة إلى ندى عربي، وعلي حسين، وعبدالله عبدالسلام، ومنى مال الله، وذهب لقبا مسابقة الشطرنج إلى حمد بلال، وندى السيد.

وفاز فيصل المقبالي، وحسين الماس، وحمدة عبيد، وغلا حسين بألقاب البوتشي في الفئات المختلفة، بينما فاز في مسابقة الريشة الطائرة «أصحاب همم وموظفين» عيسى حاجي، وهشام فاروق، ولؤي صالح، وأسماء بسام، ولطيفة صاروخ، بينما فازت ميشيل جوميز برماية بندقية المختلط.

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