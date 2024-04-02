منتخبنا لرفع الأثقال يستهل مشاركته في كأس العالم بتايلاند غداً

المصدر: بانكوك - وام

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يستهل منتخبنا الوطني لرفع الأثقال مشاركته في بطولة كأس العالم غداً الأربعاء في مدينة بوكيت الشاطئية التايلاندية، والتي تقام ضمن مظلة الاتحاد الدولي للعبة وينظمها اتحاد تايلاند وتستمر حتى 11 أبريل الجاري.

ووصلت بعثة منتخبنا الوطني إلى بوكيت السبت الماضي، وانتظمت في تدريبات يومية بإشراف الجهاز الفني الذي يضم رضا بطوطي المدير الفني في اتحاد رفع الأثقال، والمدربين أفيناش باندو وماهر القربي من نادي أبوظبي لرفع الأثقال.

ويشارك الرباع الإماراتي منذر الجسمي في منافسات وزن «67 كجم» غداً، ويخوض بقية زملائه عيسى البلوشي منافسات وزن «89 كجم» الجمعة المقبلة، ومي المدني وزن «71 كجم» 6 الجاري، ثم عز الدين الغفير وزن «102 كجم» في الثامن من أبريل، ويليه مؤيد النجار في منافسات وزن «فوق 109» كجم يوم 11 أبريل في ختام البطولة التي تشهد مشاركة 459 رباعاً ورباعة منهم 231 من الرجال يرفعون علم 88 دولة، و228 من النساء يمثلن 82 دولة، ومن بينهم نخبة الرباعين في العالم، الذين يتنافسون على البطاقات المتبقية المؤهلة إلى أولمبياد باريس إذ تمثل البطولة الجولة الأخيرة من تصفيات الأولمبياد.

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