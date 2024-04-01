17 ميدالية لـ «الفجيرة للفنون القتالية» في دورة محمد بن حمد الرمضانية

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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سيطر نادي الفجيرة للفنون القتالية على ميداليات وألقاب بطولة محمد بن حمد الشرقي الرمضانية للفنون القتالية، في يومها الأول، والمقامة حالياً بمجمع زايد الرياضي في إمارة الفجيرة، وتشتمل على 6 ألعاب قتالية، وهي الجودو، المصارعة، التايكواندو، الكاراتيه، لملاكمة والمبارزة، وتقام الدورة في نسختها الثانية، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

وتمكن نادي الفجيرة للفنون القتالية من احتلال المركز الأول ضمن فئة الشباب، بحصوله على 9 ميداليات، توزيعها كالآتي، 4 ذهبيات، ومثلها فضة، وميدالية برونزية، يليه نادي الشارقة للألعاب الفردية ثانياً، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ثالثاً، ثم فرق اتحاد كلباء ومليحة و«ضباط شرطة الشارقة».

وعلى مستوى الفتيات، جاء نادي الفجيرة للفنون القتالية بالمركز الأول بثماني ميداليات «4 ذهبيات و4 فضيات»، ثم نادي الشارقة للألعاب الفردية بست ميداليات، بواقع ذهبيتين و3 فضيات وبرونزية، ثم نادي اتحاد كلباء بأربع ميداليات، يليه نادي مليحة «3 ميداليات»، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس «ميداليتان»، وميدالية ذهبية لكل من نادي ضباط شرطة الشارقة، ونادي الشارقة لرياضة المرأة.

وكشف إيهاب عبد القادر مدير الدورة الرمضانية، عن إضافة الكاراتيه إلى ألعاب الدورة، مشيراً إلى إطلاق الموقع الإلكتروني للتسجيل، ما يسهل على الاتحادات والأندية استكمال الإجراءات، سواء من داخل الدولة أو خارجها، كما تم اختيار فئات عمرية مشاركة في أغلب الألعاب، لتشارك في دورة الألعاب الخليجية المزمع إقامتها من 16 أبريل وحتى 2 مايو.

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