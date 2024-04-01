منتدى الفجيرة الرمضاني يختتم نسخته التاسعة

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام والقوة البدنية، مساء أمس الأحد، ختام أعمال منتدى الفجيرة الرمضاني وأمسيته التكريمية تحت شعار " زايد رمز العطاء والإنسانية".

وشكل المنتدى إحدى العلامات المضيئة للوعي والمعرفة في جميع المجالات الحياتية في إمارة الفجيرة، بعد أن دأبت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية على تنظيمه سنوياً على مدار تسع دورات متواصلة بالتعاون مع مؤسسة غبشة.

أقيم الحفل في مسرح غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، بحضور سعادة الدكتور خالد الظنحاني رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى، وسعادة شيخة سعيد الكعبي عضو المجلس الوطني الاتحادي، والدكتورة بدرية الظنحاني مديرة المنتدى.

ورحبت مقدمة الحفل عذراء غازي فيصل مديرة مؤسسة غبشة بالحضور، مشيرة إلى نجاح الجمعية والمؤسسة في تنظيم جلسات مجتمعية متنوعة تحت شعار "نحو مجتمع مستدام"، والتي حظيت بإقبال لافت من مختلف فئات المجتمع في إمارة الفجيرة.

من جهته، أوضح الدكتور حمد البقيشي المدير التنفيذي لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، أن المجالس الرمضانية المتوارثة في الإمارات عملت على تعزيز اللحمة الوطنية واستنباط الأفكار الإيجابية الرافدة لمسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات، لافتاً إلى أن الفيديو القصير الذي تم استعراضه خلال الحفل احتوى جميع فعاليات المنتدى، وبيّن المساهمات الفكرية والمعرفية التي قدمها المنتدى والحضور والإقبال الكبير على أنشطته.

من جانبه، قال المستشار سعيد الزحمي في كلمة خلال الحفل بمناسبة “يوم زايد للعمل الإنساني”: "إن الدولة تحتفل في جميع ربوعها بذكرى غالية ومناسبة عزيزة على قلوبنا جميعاً، هي ذكرى "يوم زايد للعمل الإنساني"، وهو يوم نضرب فيه أروع الأمثلة في الوفاء والعرفان بالفضل والجميل من القيادة الرشيدة والشعب الإماراتي تجاه موحد الإمارات ومؤسس دولة الريادة القائد المؤسس زايد فهو باق في القلوب فكراً ومبادئ".

وأفرد الحفل الختامي مساحة للشعر لدوره الكبير في مثل هذه المناسبات العظيمة، حيث استمع الحضور لقصيدتين للشاعر علي الخوار.

وفي ختام الحفل، قام الشيخ عبدالله بن حمد الشرقي يشاركه الدكتور خالد الظنحاني، بتكريم ثلاث شخصيات رائدة في مجالات العمل المجتمعي والإنساني والإسلامي على مستوى الدولة، حيث شمل التكريم شريف العوضي شخصية العام المجتمعية، ومحمد خميس مليح شخصية العام الإسلامية، والدكتورة سمية النعيمي شخصية العام الإنسانية.

كما تم تكريم الشركاء والداعمين لفعاليات الجمعية، إلى جانب اللجنة المنظمة ورواد التواصل الاجتماعي وضيف الحفل الشاعر علي الخوار، والمستشار سعيد الزحمي، والقارئ الشيخ محمد عبد الرحمن.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز