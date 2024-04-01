براعم الشارقة أبطال رمضانية «حمد أبو شبص» لكرة اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تُوج فريق صغار الشارقة «ب» بلقب بطولة «حمد أبو شُبص» الثالثة لكرة اليد، وذلك في ختام البطولة الرمضانية التي تحمل اسم المغفور له الإداري السابق لكرة اليد في نادي الشارقة، والتي نظمها نادي الشارقة الرياضي، واحتضنتها الملاعب الخارجية وقاعة النادي الرياضية في سمنان.

وفاز فريق نادي المدام بكأس المركز الثاني والميداليات الفضية، وحصد المركز الثالث والميداليات الفضية فريق الشارقة «ج».

وشهدت البطولة مشاركة 4 أندية بمجموع 6 فرق من فئة الصغار والبراعم، فشارك نادي الشارقة بثلاثة فرق وهي: الشارقة «أ» و«ب» و«ج»، إضافة لنادي شباب الأهلي ونادي اتحاد كلباء ونادي المدام، وأقيمت المباريات بنظام الدوري من دور واحد.

تكريم

وعقب ختام فعاليات البطولة، قام كل من جاسم محمد عضو إدارة الألعاب الجماعية مشرف كرة اليد، ويوسف أحمد مشرف المراحل السنية للعبة، وعلي المرزوقي مدير فريق الرجال في النادي، وبحضور مايد أبو شبص، شقيق الراحل حمد أبو شبص، بتتويج الفرق الفائزة، واللاعبين الحاصلين على الجوائز الفردية في البطولة، كما تم تكريم حكام البطولة، أحمد عبدالكافي ومحمد وائل، والحكمين الصاعدين لاعبي أشبال نادي الشارقة لكرة اليد، حمد عباس وخليفة جمعة.

المتميزون

في فئة الألقاب الفردية، حصد اللاعب عبدالعزيز خالد من فريق الشارقة «ب» على جائزة أفضل لاعب في البطولة، وحصل محمد علي الكعبي من فريق المدام على جائزة أفضل حارس مرمى، وهداف البطولة لاعب الشارقة «ب» خالد محمد علي رحمة، ونال مالك محمد من اتحاد كلباء، جائزة

أفضل جناح أيمن، وزكريا عيسى من شباب الأهلي أفضل جناح أيسر، واللاعب عمر حميد من فريق المدام، أفضل صانع ألعاب، ومحمد عبدالرحمن من الشارقة «ب» أفضل لاعب دائرة.

ومُنحت جائزة أفضل لاعب صاعد لرباعي البراعم، أحمد عبدالرحمن من الشارقة «أ» وعبدالله صقر عبيد من شباب الأهلي، وكل من يوسف عبدالحميد وعمر علي من فريق الشارقة «ب».

تخليد

يذكر أن تنظيم الدورة الثالثة لهذه البطولة التي جاءت نسختها الأولى في سنة 2021، يأتي تخليداً لذكرى «حمد أبو شُبص» ووفاء لعطائه الإداري السابق لكرة اليد في النادي، ولما قدمه للعبة في النادي، بمسيرته وعطائه المتميز في النادي وعلاقاته الوثيقة بالجميع، كما تهدف البطولة إلى تبادل لاعبي المراحل السنية، الخبرات والاحتكاك، وتجهيزهم فنياً وبدنياً عبر التنافس بين الفئات المختلفة، وحصلت جميع فرق المراحل السنية في نادي الشارقة لكرة اليد على درع الدوري للموسم الرياضي 2023-2024 ويستعدون لخوض مسابقة الكأس.

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