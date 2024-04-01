ختام كأس رمضانية السباحة بنادي الشرطة للرياضة والرماية بعجمان

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت منافسات بطولة كأس نادي الشرطة للرياضة والرماية للسباحة، التي نظمها النادي ضمن سلسلة البطولات والفعاليات الرمضانية التي ينظمها في شهر رمضان المبارك، بمشاركة واسعة من كبار الأندية والأكاديميات الرياضية في الدولة ولجميع الفئات العمرية.

وشهدت البطولة منافسة كبيرة في مسبح نادي الشرطة للرياضة والرماية بعجمان، بمشاركة 100 سباح يمثلون 15 أكاديمية خاصة و5 نوادٍ رياضية، من جميع أنحاء الدولة في سباق 50 متر حرة.

وكرم العميد عبيد المطروشي، مدير نادي الشرطة للرياضة والرماية، بحضور المقدم محمد عبدالله أبو شهاب، عضو مجلس الإدارة، الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى من كل فئة، مؤكداً حرص نادي الشرطة للرياضة والرماية على تعزيز نمو وتطوير رياضة السباحة وتنمية مهارات السباحين.

وتوجه رئيس نادي الشرطة للرياضة والرماية بالشكر والتقدير للسادة المشرفين على البطولة والمشاركين على الجهود المبذولة لإنجاح البطولة، متمنياً لهم مزيداً من التميز في مسيرتهم الرياضية.

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