14 ميدالية ملونة لـ«الشارقة للمرأة» في دولية أرمينيا للقوس والسهم

المصدر: الشارقة - البيان

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واصل فريق القوس والسهم في نادي الشارقة الرياضي للمرأة، تميزه وتفوقه في مشاركاته الدولية الخارجية، فعاد أول من أمس وفي جعبته 14 ميدالية ملونة في أعقاب مشاركته في بطولة أرمينيا الشتوية الدولية المفتوحة للقوس والسهم، ومنها 5 ذهبيات، و4 فضيات، و5 برونزيات.

وكانت الذهبية الأولى من نصيب اللاعبة سامية أودينيفا من فريق البراعم في الفردي المحدب، والميدالية الثانية كانت من نصيب آمنة العوضي في فئة 21 سنة في الفردي المركب، والميدالية الثالثة كانت من نصيب سامية أودينيفا ومنى الشرع في فئة البراعم في فرق، والميدالية الرابعة كانت في فئة الشبلات لفريق القوس المحدب الذي ضم جنة عبدالله، ومروة عمر، وريما الصايغ، أما الذهبية الخامسة فكانت من نصيب فريق المختلط - محدب الذي ضم سامية أودينيفا من الشارقة، ولاعباً من جورجيا، أما الميداليات الفضية الأربع فكانت من نصيب اللاعبة منى الشرع من البراعم، ومروة عمر من الشبلات، وفاطمة لشكري من فئة تحت 21 سنة، وشهد روباري وعلياء الشرع من البراعم في فرق، وأما خمس البرونزيات فكانت من نصيب جنة عبدالله في فئة الشبلات، وسارة المازمي في فئة 21 سنة في الفردي - مركب، وسلامة عبدالغني في فئة البراعم - مختلط، ونورة المازمي مع لاعبة أرمينية في الناشئات، وأما البرونزية الخامسة فكانت من نصيب الشبلة مروة عمر في فئة المختلط.

وكانت بعثة نادي الشارقة المشاركة في بطولة أرمينيا ضمت 14 لاعبة، 11 لاعبة منهن مثلن فئة القوس المحدب، و3 لاعبات مثلن النادي في فئة القوس المركب.

ورافق بعثة الفريق الجهاز الإداري والفني المكون من الإدارية بدور صلاح الشكر، والمدربة إيلينا لاباسينا، والمدربة ديلنوزا، ومساعد المدربة زوكهرو تاجيفا، ومختصة العلاج أمينة بوكافا.

وأشادت مي العامري نائبة مدير نادي الشارقة الرياضي للمرأة بمجموع النتائج التي حققها فريق النادي في البطولة التي ضمت فرقاً من كل من أرمينيا وجورجيا وروسيا وكازاخستان بجانب فريق نادي الشارقة للمرأة.

وأشارت أن المشاركة في هذه البطولات تسهم في صقل اللاعبات وتجهيزهن للبطولات المحلية والدولة المقبلة، ولذا حرصنا على المشاركة في البطولة بقائمة من اللاعبات ضمت لاعبات من أعمار مختلفة، ومنهن 5 من فئة البراعم، و4 من الشبلات، وناشئتان، ولاعبتان من فئة تحت 21 سنة، ولاعبة واحدة من فئة السيدات.

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