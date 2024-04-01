متسابقو "الإمارات للدراجات" ضمن المراكز الخمسة الأولى لطواف فلاندرز

المصدر: وام

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أنهى ثلاثة متسابقين من فريق الإمارات للدراجات الهوائية طواف فلاندرز ضمن المراكز الخمسة الأولى" الثالث والرابع والخامس "مع نيلز بوليت وميكيل بيرج وأنطونيو مورجادو على التوالي.

وسيطر ماتيو فان دير بويل (فريق ألبيسين-ديسيونينك) على السباق الذي انطلق من أنتويرب وانتهى تحت المطر في أوديناردي على مسار بطول 270,8 كم، وتقدم بطل العالم على الثنائي، بيدرسن (فريق ليدل-تريك) وفيرميرش (فريق ألبيسين-ديسيونينك) على بعد 56 كم من خط النهاية، ثم تقدمت مجموعة من 20 دراجاً إلى صدارة السباق قبل أن يُظهر فان دير بويل أفضل ما لديه على كوبينبرج قبل انتهاء السباق بحوالي 45 كيلومتراً. ولم يتمكن أحد من اللحاق بالدراج الهولندي الذي احتفل بفوزه الثالث في "الروند".

شهد السباق خلف بطل العالم منافسة مثيرة للاهتمام من عدة أبطال رئيسين للوصول إلى منصة التتويج حيث شكل ألبرتو بيتيول ، وديلان تيونس ثنائيًا بدا أنه من المقرر أن يصل إلى خط النهاية في أوديناردي، لكن فريق الإمارات اعتمد على أربعة من دراجيه لمطاردة الثنائي وهم تيم ويلينز ونيلز بوليت وميكيل بيرج والدراج الجديد، أنطونيو مورجادو.

وتم الالتحاق بالثنائي عندما بدأ التنافس للحصول على المركز الثاني وقاد بوليت السباق بشكل جيد للغاية، ولكن مع تغيير اتجاه المسار تمت محاصرته إلى السياج على الجانب الأيمن من الطريق، لذلك عبر خط النهاية في المركز الرابع، خلف لوكا موزاتو (فريق أركيا- بي & بي) ومايكل ماثيوز (فريق جايكو - الولا). ومع إنزال رتبة ماثيوز لاحقًا تم تصعيد بوليت إلى منصة التتويج في المركز الثالث.

واختتم فريق الإمارات يوماً ناجحاً بحصول بيرج على المركز الرابع ومورجادو على المركز الخامس، بالإضافة إلى ويلينز في المركز الثاني عشر.

وأعرب بوليت عن سعادته بالنتيجة خاصة أنها تعد ثاني مرة يصعد فيها على منصة تتويج رئيسية بعد منصة باريس-روبيه .وقال "كنت بالفعل في حافلة الفريق ثم جاءني اتصال يخبرني أنني في المركز الثالث. أنا سعيد للغاية بهذه النتيجة، فالوصول إلى منصة التتويج في طواف فلاندرز هو أمر مميز..نستحق هذه النتيجة كفريق لأننا قدمنا أداءً جيدًا للغاية اليوم، مع وجود أربعة متسابقين في المراكز ال 12 الأولى".

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