التصنيف العالمي للتنس.. شفيونتيك تواصل الصدارة و3 تغييرات في المراكز العشرة الأولى

المصدر: البيان

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حافظت البولندية إيجا شفيونتيك على صدارة التصنيف العالمي الصادر صباح اليوم الإثنين، عقب نهاية بطولة ميامي، السبت الماضي.

وشهدت المراكز العشرة الأولى 3 تغييرات، بارتقاء اليونانية ماريا ساكاري مركزين لتتواجد في التصنيف السابع عالميا، بينما تراجعت كل من كينوين زهينج وماركيتا فوندروسوفا، مرتبة واحدة لتحتلا المركزين الثامن والتاسع على الترتيب.

وقفزت الأمريكية دانيلي كولينز 31 مركزا دفعة واحدة لتتواجد في التصنيف 22 عالميا، مستفيدة من تتويجها بلقب بطولة ميامي.

وفيما يلي المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي:

1- إيجا شفيونتيك: 10,835 نقطة

2- أرينا سابالينكا: 8,045 نقطة

3- كوكو جوف: 7,205 نقطة

4- إيلينا ريباكينا: 5,848 نقطة

5- جيسيكا بيجولا: 4,860 نقطة

6- أنس جابر: 4,118 نقطة

7- ماريا ساكاري: 4,030 نقطة

8- كينوين زهينج: 3,995 نقطة

9- ماركيتا فوندروسوفا: 3,895 نقطة

10- إيلينا أوستابينكو: 3.438 نقطة

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