التصنيف العالمي للتنس.. ديوكوفيتش يبقى متصدرًا وسينر يتقدم على ألكاراز

المصدر: البيان

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شهدت المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي الصادر صباح اليوم الإثنين، العديد من التغييرات، بعد إسدال الستار على منافسات بطولة ميامي للأساتذة أمس الأحد.

وتوج الإيطالي يانيك سينر بلقب البطولة عقب التغلب في المباراة النهائية على البلغاري جريجور ديمتروف، ليرتقي بالتالي للتصنيف الثاني عالميا في الوقت الذي تراجع فيه الإسباني كارلوس ألكاراز إلى المركز الثالث.

وقفز ديمتروف 3 مراكز دفعة واحدة ليتواجد في التصنيف التاسع عالميا، بينما تراجع البولندي هوبرت هوركاتش للمركز العاشر.

ومن أكبر القفزات التي حدثت في التصنيف الصادر اليوم، ارتقاء المجري فابيان ماروزان 19 مركزا ليتواجد في التصنيف 38 بعد وصوله إلى ربع النهائي.

وفيما يلي المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي:

1- نوفاك ديوكوفيتش: 9,725 نقطة

2- يانيك سينر 8,710 نقطة

3- كارلوس ألكاراز: 8,645 نقطة

4- دانيل ميدفيديف: 7,165 نقطة

5- ألكسندر زفيريف: 5,415 نقطة

6- أندري روبليف: 4,890 نقطة

7- هولجر رون: 3,795 نقطة

8- كاسبر رود: 3,615 نقطة

9- جريجور ديمتروف: 3,540 نقطة

10- هوبرت هوركاتش: 3,425 نقطة

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