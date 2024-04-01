541 لاعباً ولاعبة يدشنون دورة محمد بن حمد الشرقي للفنون القتالية بالفجيرة
انطلقت مساء أمس منافسات دورة محمد بن حمد الشرقي للألعاب القتالية الرمضانية وذلك في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة والتي ينظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، ويشارك في البطولة 541 لاعباً ولاعبة يتنافسون في ستة رياضات وهي التايكواندو، والجودو، والمصارعة، والملاكمة، والمبارزة، والكاراتيه، وذلك في أكبر دورة رمضانية تخصصية في الألعاب القتالية مما يجعلها بمثابة بروفة فنية مميزة للاعبي الرياضات الفردية الذين سيشاركون في دورة الألعاب الخليجية المقبلة والتي تستضيفها الدولة لكون المنافسات تقام بأعمار متقاربة.
بدوره وصف نادر أبوشاويش المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للفنون القتالية انطلاقة دورة محمد بن حمد بالمميزةً مشيراً إلى أن الدورة تعتبر الأولى من نوعها والتي تجمع 6 ألعاب قتالية معرباً عن أمله في نجاح الحدث الذي يستمر لثلاثة أيام متمنياً التوفيق للجميع.