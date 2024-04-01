«فيكتوري 4» بطل مونديال «فورمولا 1» في فيتنام

المصدر: فيتنام - وام

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فاز زورق «فيكتوري 4» بقيادة المتسابق السويدي إريك ستارك بلقب جائزة فيتنام الكبرى للزوارق السريعة «فورمولا1»، الجولة الثانية من بطولة العالم التي أقيمت أول من أمس في مقاطعة كوي نون-بينه دينه بفيتنام، بمشاركة نخبة الفرق العالمية، يتقدمها زوارق الإمارات من فرق «فيكتوري» و«أبوظبي» و«الشارقة».

ونجح «فيكتوري 4» ممثل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في التتويج باللقب بعدما قدم أداء رفيعاً أهّله للفوز بلقب سباق تصفيات أفضل زمن، ثم صدارة مجموعته في سباق السرعة «سبرنت»، وأخيراً إحراز لقب السباق الرئيس أمس.

من جانبه، هنّأ الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، فريق الفيكتوري، بعد تحقيق زورق «الفيكتوري 4» بقيادة إريك ستارك لقب الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق «فورمولا1»، التي اختتمت أحداثها في فيتنام بتفوق إماراتي قوي في المنافسة.

وأكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، أن سفراء الإمارات قدموا مشاركة قوية، توّجت في الختام بتصدّر زورق «فيكتوري» وتحقيقه لقب الجولة، والتقدم إلى صدارة الترتيب العام للمنافسة برصيد 55 نقطة مع نهاية هذه المرحلة.

وقال: «فخورون بما قدمته الزوارق الإماراتية في البطولة، والفوز بلقب الجولة في الختام، ونبارك للفيكتوري الأداء المتميز في السباق والوصول إلى منصة التتويج، والأجمل أن اللقب تحقق في شهر رمضان الفضيل والعودة بالإنجاز للرياضة الإماراتية».

صدارة

وتصدّر«فيكتوري 4» بعد نهاية منافسات الجولة الثانية الترتيب العام لبطولة العالم برصيد 55 نقطة، متقدماً على زورق«الشارقة 17» بقيادة روستي ويات، الذي حصل على المركز الرابع في السباق الرئيس، وزورق«فيتنام 1» بقيادة المتسابق جوناس أندرسون، اللذين تساويا في رصيد النقاط (47 نقطة لكل منهما).

وأضاف زورق «الشارقة 17» 9 نقاط لرصيده بحلوله رابعاً في السباق، منحته المركز الثاني في الترتيب العام برصيد 47 نقطة، وحصل زورق «سترموي ريسينيج 77» على المركز الخامس، فيما حصل زورق «أبوظبي 5» بقيادة بطلنا ثاني القمزي على المركز السادس، وحصل زورق «رد ديفليز 11» على المركز السابع، ثم زورق «سترموي 50» في المركز الثامن.

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