شباب الأهلي والنصر إلى نهائي دوري السلة

المصدر: دبي ـ ياسر قاسم

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ضرب فريقا النصر وشباب الأهلي موعداً بينهما في نهائي مسابقة الدوري العام لكرة السلة بعد أن كررا الفوز في جولة الإياب للدور نصف النهائي على كل من البطائح والشارقة، حيث فاز النصر على مضيفه الشارقة بنتيجة 88 ـ 84، وجاءت نتائج الفترات الأربع التي تبادل فيها الفريقان التقدم، كالتالي: الربع الأول لصالح الشارقة 24 ـ 22، بينما حسم النصر التقدم في الفترات الثلاث الأخيرة 20 ـ 19 و22 ـ 21 و24 ـ 20.

وعاد شباب الأهلي من ملعب البطائح بالفوز أيضاً بعد مباراة مثيرة حسمها الضيوف لصالحهم بفارق 3 نقاط فقط «87 ـ 84»، وتبدأ مرحلة الدور النهائي يوم 23 أبريل.

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