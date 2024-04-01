طرح تذاكر مونديال الجودو «أبوظبي 2024»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت اللجنة المنظمة العليا لبطولة العالم للجودو «أبوظبي 2024»، عن طرح التذاكر أمام الجماهير لحضور الحدث الدولي الأكبر من نوعه للعبة الأولمبية، والذي يقام من 19 إلى 25 مايو المقبل، في «مبادلة أرينا».

وتشهد بطولة العالم بنسختها الـ37 مشاركة أكثر من 100 دولة، مع سعي أبرز المصنفين الدوليين إلى التواجد في المنافسات على اعتباره أكبر المنافسات قبل دورة الألعاب الأولمبية المقبلة خلال الصيف في باريس، وكونه يشكل فرصة أمام الساعين للحصول على بطاقات المشاركة الأخيرة في الأولمبياد، والصعود على منصة التتويج في المونديال.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للجودو، أن طرح التذاكر في هذا التوقيت يأتي تجاوباً مع الإقبال الكبير المتوقع لحضور الحدث من الجماهير سواء المقيمين على أرض الإمارات، أو الذين سيأتون للزيارة وحضور المنافسات، وقال: تعمل اللجنة المنظمة العليا على ترجمة توجيهات القيادة في تطبيق أعلى وأفضل المعايير في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، بما يجسد النهضة الشاملة التي وضعت دولة الإمارات في الريادة على كافة مؤشرات المجالات والأداء في العالم، وتحولت إلى وجهة للاتحادات الرياضية الدولية لتنظيم أحداثها الكبرى، بما يضاعف علينا المسؤولية، وسعينا لتنظيم أفضل نسخة على الإطلاق للمونديال العريق الذي يقام منذ نحو سبعة عقود من الزمن، حيث انطلق لأول مرة في عام 1956.

وأضاف: تحظى رياضة الجودو بشعبية واسعة على الصعيد العالمي، وقوة الحدث المتوقعة تكمن في المنافسات، وقيمة الأسماء المشاركة التي تعتبر من نخبة من أبطال العالم في مختلف الفئات والأوزان للجنسين، في مشهد سيكون الأكبر في رياضة الجودو قبل دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024».

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