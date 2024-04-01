المطيوعي ومعيوف بطلا الإمارات لدراجات المضمار في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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حصد خالد معيوف دراج نادي شباب الأهلي، لقب سباق الأمينيوم، ضمن منافسات بطولة الإمارات للمضمار في الشارقة، التي نظمها اتحاد الدراجات، بمشاركة 14 لاعباً من لاعبي المنتخب الوطني للكبار وتحت 23 سنة، وحل زميله أحمد المنصوري وصيفاً، والصاعد حمدان أحمد حسن ثالثاً.

وفي سباق المطاردة الفردية، حصد دراج فريق الإمارات محمد المطيوعي المركز الأول، وجاء دراج شباب الأهلي محمد المنصوري وصيفاً.

وأبدى منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الدراجات، سعادته بالمستوى الذي ظهر به الدراجون والأندية في الموسم الحالي، من خلال أول دوري ينظم في المضمار، حيث ساهم العمل على زيادة الإقبال على اللعبة من مختلف الأندية، وتأسيس دوري قوي بمشاركة كبيرة من اللاعبين، مشيراً إلى تحققيق أول ميدالية على مستوى القارة الآسيوية.

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