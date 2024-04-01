نجوم الطائرة الإيطالية: «دورة ند الشبا» أبهرتنا تنظيمياً وفنياً

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أعرب نجوم الكرة الطائرة الإيطالية، عن انبهارهم بدورة ند الشبا الرياضية من الناحية التنظيمية، ومستوياتها الفنية العالية، التي لا تقل عن مباريات الدوريات الأوروبية والعالمية، مثمنين مشاركة لاعبين من أكثر من 30 جنسية حول العالم، ما يضفي على منافسات الكرة الطائرة الكثير من الحماس والقوة.

وشهدت بطولة الكرة الطائرة بدورة ند الشبا الرياضية، التي اختتمت منافساتها مساء أمس، مشاركة أكثر من 50 لاعباً من نجوم الدوري الإيطالي.

وأشاد د. ماسيمو ريغي رئيس رابطة الدوري الإيطالي للكرة الطائرة، بمستوى التنظيم، وحفاوة الاستقبال، والأجواء الرائعة، ومعرباً عن إعجابه بالمنافسات القوية التي تشهدها بطولة الكرة الطائرة في دورة ند الشبا الرياضية، والتي تجمع ألمع وأقوى النجوم العالميين في عالم الكرة الطائرة.

روعة

وقال الإيطالي جاكوبو ماساري لاعب فهود زعبيل: لدي العديد من الأصدقاء الذين سبق لهم اللعب هنا، مع فرق مختلفة في الدورات السابقة، وصلتني أخبار جيدة عن روعة التنظيم والمنافسة القوية، نظراً لوجود افضل اللاعبين في العالم، أنا منبهر بكل هذه الأشياء الجميلة، إضافة إلى الاستمتاع بزيارة الأماكن السياحية في دبي.

وأوضح الإيطالي جياكومو رافئيلي لاعب فريق بريزما تارانتو وفهود زعبيل: لدي فكرة سابقة عن الدورة، وكنت متحمساً للمشاركة فيها، بعدما شاهدت نسخة العام الماضي من المدرجات، المنافسة قوية، يكفي أنك تلعب مع أفضل اللاعبين في العالم، نحن مستمتعون باللعب والتنظيم الرائع، ونشكر فريق فهود زعبيل على ثقته.

وأضاف: الجميع يتحدث عن هذه البطولة القوية، وأعتقد أنه لا يوجد لاعب لا يتمنى المشاركة فيها، لا سيما أنها تقام في دبي، أجمل المدن في العالم. وقال الإيطالي ميكيلي بارانوفيزيتش لاعب فريق شيسترينا والجوارح، إنها المرة الأولى التي يشارك فيها بالدورة، وهو منبهر بها من ناحية التنظيم والمستوى الفني القوي الذي لا يختلف كثيراً عما يعيشه في الدوري الإيطالي، إضافة إلى حصوله على فرصة زيارة دبي، وقضاء أوقات جميلة بها.

من جهة أخرى، فاز فريق «الإمبراطور» بالميدالية البرونزية في بطولة الكرة الطائرة، التي أقيمت في الصالة الرئيسة بمجمع ند الشبا الرياضي، ضمن منافسات النسخة 11 من «دورة ند الشبا الرياضية»، وحصل فريق الإمبراطور على المركز الثالث، بعد فوزه على فريق الجوارح في المباراة التي انتهت بنتيجة 3 – 0، وتوج خلالها اللاعب جوز توماسو من فريق الإمبراطور بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

وعقب انتهاء مباراة تحديد صاحب المركز الثالث، قام كل من حسن المزروعي مدير الدورة، وعادل البناي مدير اللجنة الفنية، بتكريم الفريق الفائز بالميداليات البرونزية، كما تم تكريم مديري الفرق المشاركة في البطولة، وهم: سلطان إبراهيم أهلي مدير فريق زعبيل 2، ومطر سيف الجابري مدير فريق فهود زعبيل، وفيصل يوسف الرئيسي مدير فريق الجوارح، وحميد محمد جابر مدير فريق الإمبراطور، ومحمد عبد الرحيم الزرعوني مدير فريق زعبيل 1، وعلي البدواوي مدير فريق الملك، ومروان بن ثاني مدير فريق إتش إم إس، وأحمد عباس مدير فريق العميد.

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