بمشاركة 100 دولة.. تنظيمية "مونديال" الجودو تطرح تذاكر الحدث العالمي

المصدر: وام

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أعلنت اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم للجودو - أبوظبي 2024، طرح التذاكر أمام الجماهير لحضور الحدث الدولي الأكبر من نوعه لهذه اللعبة الأولمبية من 19 إلى 25 مايو المقبل، في "مبادلة أرينا".

وتشهد البطولة بنسختها الـ"37" مشاركة أكثر من 100 دولة ، وتواجد أبرز المصنفين الدوليين للمنافسة على بطاقات المشاركة الأخيرة في أولمبياد باريس 2024.

وتقام يومياً نزالات مختلف الأوزان للرجال والسيدات من 19 إلى 23 مايو المقبل، على أن يكون اليوم الختامي 24 مايو لمنافسات الفرق المختلطة.

وأكد سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للجودو، أن طرح التذاكر في هذا التوقيت يأتي تجاوباً مع الإقبال الكبير المتوقع للجماهير من داخل وخارج الدولة ، لمتابعة المنافسات القوية بين المشاركين في البطولة.

وقال:" تعمل اللجنة العليا المنظمة على ترجمة توجيهات قيادتنا الرشيدة بتطبيق أعلى وأفضل المعايير في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، لتعزيز المكانة الكبيرة للدولة في استضافة الفعاليات المختلفة، بما يضاعف مسؤوليتنا وسعينا لتنظيم أفضل نسخة على الإطلاق لهذا المونديال العريق الذي يقام منذ نحو 7 عقود".

وأضاف : "تحظى رياضة الجودو بشعبية واسعة على الصعيد العالمي، ونتوقع منافسة قوية بين المشاركين من نخبة أبطال العالم في مختلف الفئات والأوزان، في مشهد سيكون الأكبر في رياضة الجودو قبل الألعاب الأولمبية المقبلة".

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